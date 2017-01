Radball Am Ende fehlte ein bisschen Glück Beim Neujahrsturnier in Cottbus schlagen sich die beiden Teams aus Großenhain bravourös.

Seit 1980 richtet der Lausitzer Radsportverein Cottbus e.V. nunmehr seine Freundschaftsturniere aus. Und auch wenn seitdem mehrfach der Name von Freundschaftsturnier, Neujahrsturnier bis hin zum Pokal der Sparkasse Spree-Neiße gewechselt hat, gab es eine Mannschaft, die nie gefehlt hat: den Großenhainer SV e.V. Auch dieses Jahr wieder mit zwei Mannschaften vertreten, spielte der Großenhainer SV in der Klasse bis Landesliga mit Gunder Zschörper und Matthias Schönert von der 2. Mannschaft um den kleinen Pokal der Sparkasse. Um den Großen Pokal in der Klasse bis Oberliga mischten Elias Zschörper und Frank Engelmann mit.

Die GSV-Mannschaften konnten am Ende zufrieden sein, auch wenn es beide unglücklich erwischte. Gunder und Matthias standen auf Platz 1 der Landesligaspielrunde mit nur einer Niederlage gegen Spremberg (1:2), einem Unentschieden gegen Neustadt (3:3) und zwei Siegen gegen Cottbus 4. (6:1) und Cottbus 5. (4:0), mussten aber aufgrund der Punktgleichheit mit Platz 2 ins Entscheidungsspiel und verloren dort gegen den Vorjahressieger aus Neustadt. Am Ende also Platz 2.

Noch bitterer lief es für die erste Mannschaft. Elias und Frank verloren in einer starken Vorrunde nur gegen den späteren Pokalsieger Cottbus 2. (0:6) und lieferten sich einen heißen Fight gegen Freiberg (4:4). Gegen Cottbus 1. (4:2) und Cottbus 3. (5:3) wurde gewonnen, aber auch hier aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur Platz 3 in der Vorrunde. Es folgte das Platzierungsspiel gegen Freiberg um Platz 3. Am Ende war die Luft raus und Freiberg gewann mit 7:4. (fe)

