Am Elektrolager brennt noch Licht Die Flüchtlinge haben das Areal längst verlassen – ruhig ist es dort aber noch immer nicht.

Weshalb brennt in der verlassenen Flüchtlingsunterkunft noch Licht? © Symbolfoto

Viele Ecken Zeithains sind nicht halb so gut beleuchtet wie das Elektrolager An der Borntelle. „Das ist leer, aber jeden Abend ist dort eine Festbeleuchtung“, beobachtete Gemeinderat Christian Wagner (CDU), der in direkter Nachbarschaft ein Autohaus besitzt. Das ärgere ihn, weil da scheinbar sinnlos Strom verschwendet werde und es auch nicht schön aussehe.

Tatsächlich wird die Halle schon seit August nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der Betreibervertrag ist damals beendet worden, sagte die Sprecherin des Landkreises, Kerstin Thöns. Allerdings laufe der Mietevertrag erst Ende Dezember aus. Der Landkreis zahle also aktuell noch für die ehemalige Lagerhalle 8 225 Euro monatlich an Miete zuzüglich der anfallenden Betriebskosten. Zudem werde das Gebäude aktuell noch beräumt und für die Rückgabe an den Vermieter vorbereitet. Dafür seien unter anderem noch Bau- und Reinigungsarbeiten notwendig.

