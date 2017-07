Am eigenen Leib erfahren Zwischen See und Horscha fehlt ein Radweg. Der soll nun kommen. Dass er notwendig ist, hat sich am Freitag gezeigt.

Bei einer Radtour haben sich am Freitag unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer (3.v.l.) und Sees Ortsvorsteher Hartmut Schuster (vorne rechts) ein Bild von der Verkehrssituation für Radfahrer zwischen See und Horscha gemacht. Dort fehlt bislang ein Radweg. © jens trenkler

Hupende Autos, Fahrzeugkolonnen und gefährliche Überholmanöver: Mit dem Fahrrad zwischen See und Horscha unterwegs zu sein, ist ein gefährliches Unterfangen. Das gilt auch für die Schüler, die auf der kurvigen Straße zur Grundschule nach See oder zur Oberschule nach Mücka radeln. Denn einen Radweg gibt es bisher nicht. Wie dringend das Problem ist, haben am Freitag Verantwortliche selbst erfahren. Vertreter des Landkreises, Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann, der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer und einige Einwohner gingen gemeinsam auf Radtour.

Dieter Peschel, Leiter des Amts für Hoch- und Tiefbau beim Kreis hatte eine gute Nachricht im Gepäck: Der Freistaat hat den Bau eines Radwegs entlang der Strecke in die höchste Priorität eingestuft. Das heißt, er soll auf jeden Fall bis 2025 gebaut werden. Dabei ist ein solcher Weg in der Radwegeverkehrskonzeption Sachsen nicht enthalten. Denn das dafür notwendige Verkehrsaufkommen – auf einer Staatsstraße sind das 5 000 Fahrzeuge pro Tag und 40 Prozent Schwerverkehr – werde zwischen See und Horscha nicht erreicht, erklärt Dieter Peschel. Weil der Landkreis den Weg aber als wichtig einstuft, ist die Strecke 2014 in den Radwegeplan des Kreises aufgenommen worden.

Bei Gesprächen in Dresden, an denen auch Michael Kretschmer teilgenommen hat, konnte dann auch der Freistaat von dem Konzept überzeugt werden. „Vor drei Wochen habe ich die schriftliche Zusage erhalten“, sagt der Bauamtsleiter. Bis die ersten Bagger anrollen, dauert es aber noch mindestens anderthalb Jahre. Im Herbst sollen die Gespräche mit dem sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr beginnen. „Im nächsten Jahr werden wir dann in die Planung und den Grunderwerb einsteigen“, erklärt Dieter Peschel. Beides werde wohl ein Jahr dauern. 2019 oder 2020 soll dann der Bau beginnen. Der genaue Zeitpunkt hängt von den Verhandlungen mit dem Land ab. „Gebaut ist dann schnell“, so Dieter Peschel.

Dass der Weg kommt, steht aber fest. Die Kosten für die Strecke außerhalb geschlossener Ortschaften trägt komplett das Land. Bei den Ortsdurchfahrten müsse die jeweilige Gemeinde einen Teil der Kosten tragen, für den es aber Fördermöglichkeiten von 80 oder 90 Prozent gebe, erklärt Dieter Peschel. Michael Kretschmer versichert, dass beim Land genügend Geld für den Straßen- beziehungsweise Radwegebau da sei. Daran, dass der Weg notwendig ist, hat auch er nach der Tour keinen Zweifel. „Wenn Kinder hier entlangfahren, ist das lebensgefährlich. Das geht nicht“, sagt er. Das sieht auch Beate Hoffmann so. „Die Fahrt hat für sich gesprochen“, bestätigt sie nach der Tour, bei der die gut 20 Teilnehmer immer wieder überholt worden sind und Kolonnen verursacht haben.

Wo der Radweg genau entlangführen wird und in welcher Form, entscheidet sich erst im Planungsverfahren. Fest steht, dass er ab dem Ende des vorhandenen Radwegs von Niesky nach See durch den Ort und dann bei der Gärtnerei an die S 121 führen wird. Ab dem Ortsausgang in Richtung Horscha wird er dann wahrscheinlich rechts neben der Straße gebaut. Noch offen ist die Frage, ob er in Horscha auf beziehungsweise neben der Hauptstraße entlangführt oder vielleicht rechts am Dorf vorbei. Letztere Variante war vor Ort der Vorschlag von einem Einwohner, der die Tour mitgeradelt ist. Nach dem Ort schließt er dann an den bereits existierenden Radweg nach Mücka an. Aber nicht nur zwischen See und Horscha wird in den nächsten Jahren gebaut. Denn der Kreis hat eine weitere Zusage erhalten. So kann laut Dieter Peschel auch an der S 153 zwischen Kreba-Neudorf und Reichwalde ein Radweg entstehen.

Um Infrastruktur anderer Art ging es nach der Radtour in Petershain. Dort hat sich Michael Kretschmer zu politischen Themen geäußert und Fragen beantwortet. Kretschmer, der im September zum fünften Mal in den Bundestag einziehen will, hat dabei unter anderem betont, wie wichtig schnelles Internet sei. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre werde seiner Meinung nach aber die Energiewende und der damit zusammenhängende Strukturwandel. „Das ist eine nationale Aufgabe“, so Michael Kretschmer. Die brauche Zeit – er spricht von 20 bis 30 Jahren – und es sei die Frage, ob die Region das Geld und die Möglichkeiten bekomme, um diese zu nutzen. Hier könne er viel bewegen, antwortete Kretschmer auf die Frage einer Bürgerin, warum sie ihn wählen solle. Weitere Themen waren die Zukunft des Dieselmotors sowie der Lehrer- und Ärztemangel, speziell auf dem Land.

