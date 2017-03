Am Dreizehn-Brücken-Weg tut sich etwas Noch nicht ganz fertig ist der romantischste Wanderweg Radebeuls, aber bald.

Einfach aber sicher und haltbar – die neuen Brücken über den Lindenaubach am Dreizehn-Brücken-Weg zwischen Friedewald und dem Lößnitzgrund. © Norbert Millauer

Die Frau mit dem Jagdhund hat den Dreizehn-Brücken-Weg als ihren Lieblingsweg schon lange auserkoren. In den Wochen vor Weihnachten mussten sie einen Umweg machen. Die Bauarbeiter der Moritzburger Firma Grundbau waren hier zugange. Mussten sie auch. Starkregen und Hochwasser hatten die Uferböschung an vielen Stellen einbrechen lassen und die Brücken beschädigt.

Es sind zwar keine dreizehn Querungen mehr über den Lindenaubach, aber immerhin elf auf nur einem Kilometer Länge. Der Name mit den dreizehn Brücken stammt aus alten Zeiten, vielleicht waren es mal wirklich so viele, sagt Heike Funke, die fürs Stadtgrün und eben auch solche wunderschönen Wege zuständig ist. Nach dem vielen Wasser 2013 drohte der Weg ein verwunschener Sturzweg zu werden. Deshalb hat die Stadt Fördermittel für die Reparatur von Hochwasserschäden beantragt, und bekommen. Rund 70 000 Euro werden für den Weg aufgewandt.

Vom Ginsterweg nahe Friedewald zweigt der Pfad erst über einen steilen, mit Treppen versehenen Weg ab und führt hinunter ans Bachbett. Der Pfad ist ausgespült, Wurzeln und blank liegende Steine bieten Sturzgefahren. Unten angekommen schlängelt sich der Pfad, mal schmal, mal anderthalb Meter breit, bis zum Lößnitzgrund.

Zuletzt war kaum eine der Brücken mehr sicher begehbar. Das Holz morsch, Teile der Bretter schon zerborsten, der Durchfluss darunter verstopft. Mancher hatte obendrein noch Autoreifen und anderen Schrott in das kleine fließende Wasser geworfen. Immer wieder staute sich der Bach deshalb vor den Brücken und verursachte neue Schäden.

Die Moritzburger Fachleute der Firma Grundbau haben nicht nur den Unrat und Müll rausgeholt, sondern inzwischen auch das Bachbett neu abgestützt. Auf dem hiesigen Foto ist deutlich zu sehen, dass an den Bachrändern Steine passend aufgeschichtet wurden. Fachkundig mit massiven und dennoch der Landschaft angepassten Holzbauten sind zudem Biegungen und Schwünge im Bachbett gesichert. Jetzt kann das Wasser wieder in einem richtigen Bett dahinmurmeln oder eben auch rauschen. An den Querungen wurden die alten, brüchigen Bretter abgerissen und an den Auflagen Steinfassungen angelegt (siehe Foto).

Haltbares Holz über den Bach

Die Bohlen darüber sind inzwischen wieder wie vorher drauf. Nur diesmal nicht als Kiefernholz, sondern aus Buche oder Eiche. Länger haltbar also. Die Übergänge sind breit genug, sodass sie auch ohne Geländer gefahrlos begangen werden können.

Auch die ramponierte Treppe am Westeinstieg wird wieder ordentlich begehbar hergestellt. Noch ist sie es nicht. Weshalb die Mitarbeiter von Grundbau seit dieser Woche nochmals an diesem Abschnitt loslegen. Bis Ende März, so Heike Funke, soll der Dreizehn-Brücken-Weg dann wieder für lange der schönste Wanderweg Radebeuls sein.

zur Startseite