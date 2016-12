Am Donnerstag soll es wieder rollen Auf der Bahnstrecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda sollen die Züge im 2-Stunden-Takt fahren. Die Regiobahn hat einen Notfahrplan zusammengestellt.

Regionalbahn-Verbindungen fallen aus, weil die Fahrzeugtechnik geprüft wird. © Symbolfoto: André Braun

Auf der Strecke Chemnitz-Riesa-Elsterwerda sollen ab Donnerstag nun doch wieder Züge fahren – nach einem Notfahrplan. Am Mittwoch war dort der Zugverkehr komplett ausgefallen. Für Donnerstag gilt laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB) ein Ersatzkonzept:

Die RB 45 Chemnitz-Riesa-Elsterwerda werde ab sofort wieder im 2-Stunden-Takt verkehren (Abfahrten 04.09 Uhr, 06.09 Uhr, 08.09 Uhr, etc. ab Chemnitz bzw. Abfahrten 06.14 Uhr, 08.14 Uhr, 10.14 Uhr, etc. ab Elsterwerda). Das sei mit einem der in die Kritik geratenen Coradia-Continental-Zug sowie einem geliehenen Regioshuttle der Citybahn Chemnitz möglich. Allerdings gebe es nur eine eingeschränkte Platzkapazität.

Zusätzlich werde ein Bus-Schienenersatzverkehr zwischen Elsterwerda und Riesa eingerichtet, der in Riesa Anschluss von der RB 50 aus Richtung Dresden bzw. an den IC in Richtung Dresden gewährleistet.

Bereits seit dem 1. Dezember erfolge die technische Prüfung bzw. Reparatur eines Teils der Fahrzeugflotte, die wegen Ausbröckelung von Radsätzen und Türstörungen aus dem Betrieb genommen werden musste. Durch die Reparatur des Herstellers Alstom im Drei-Schicht-System im neuen Eisenbahnbetriebshof in Chemnitz sowie neu auch im Alstom-Werk Braunschweig könne man ab sofort wieder zwölf Coradia-Continental-Fahrzeuge einsetzen. Dies bedeute, dass noch 17 Fahrzeuge von insgesamt 29 nicht zur Verfügung stehen. Alstom, der Hersteller der neuen Elektrotriebzüge Coradia-Continental könne allerdings bislang keine Aussage treffen, wann alle Fahrzeuge wieder einsatzfähig sind. (SZ)

Informationen können Fahrgäste unter www.bahn.de der 24h-Service Nummer: 0341 / 231 898 288 (Ortstarif) oder auf der Website: www.mitteldeutsche-regiobahn.de erhalten.

zur Startseite