Am Dienstag zum Kelly-Konzert in der Kulturbrauerei Görlitz Patricia Kelly präsentiert mit ihrer Band am Abend das neue Album „Grace&Kelly“. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Patricia Kelly. © http://www.patricia-kelly.com/

Görlitz. Patricia Kelly sagt über ihr neues Album „Grace&Kelly“, es sei das „superpersönlichste“, das sie je geschrieben habe. Und so darf das Publikum auf die Präsentation ihrer Lieder gespannt sein. Songs wie „I don`t wanna fight anymore“ („Ich will nicht länger kämpfen“) oder „Get up and walk“ („Steh auf und geh“) singen von einer Zeit, die für die Sängerin geprägt war von „schmerzhaften Verlusten und Ängsten“, aber auch von „Lebensmut und sehr viel Liebe“. Die neuen Lieder fordern die gesamte Bandbreite von Kellys sprachlich und gesanglich wohltuend präziser Stimme und versprechen „Emotionen pur“. Hierfür wird der Spross der legendären „Kelly Family“ schon seit Beginn ihrer Solokarriere in 2008 von Fans aller Generationen geschätzt: „Patricia Kelly lebte seit ihrem fünften Lebensjahr als Mitglied der legendären „Kelly Family“ auf den großen Bühnen des Musikbusiness. Der erste Teil ihrer Karriere war geprägt durch weltweite TV-Auftritte, Konzerte vor bis zu 280 000 Zuschauern, zahlreiche Nummer-1-Hits, 48 Gold- und Platinplatten, sowie nahezu allen Preisen und Auszeichnungen, die eine Musikerin erhalten kann.Heute ist Patricia Kelly erfolgreiche Solo-Künstlerin mit drei selbstproduzierten Alben, jährlich über sechzig Solo-Konzerten und Auftritten auf Festivals und Events.“ Am Dienstag sind sie und ihre Band in der Görlitzer Kulturbrauerei. Karten ab 34,20 Euro gibt es an der Abendkasse. Das Konzert beginnt 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

