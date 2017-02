Am Damm wird gebaut Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung die Planungen voranbringen. Unter anderem.

Am Damm und an der Schillerpromenade soll in diesem Jahr gebaut werden. © Matthias Schumann

In diesem Jahr werden die Straße Am Damm sowie die Schillerpromenade ausgebaut. Dies beschloss der Kamenzer Stadtrat im November. Nun geht die Planung in die nächste Runde. Zur Stadtratssitzung am Mittwoch, dem 8. Februar, ab 17 Uhr ist die Auftragserteilung der Arbeiten eine der Hauptthemen des Abends. Ausgangspunkt war der marode Zustand der Stützmauern oberhalb der tieferliegenden Bahnstrecke. Zum Schutz der Mauerkrone muss in den Straßenraum eingegriffen werden. Die DB Netz AG und die Stadt haben sich deshalb auf ein gemeinsames Bauvorhaben verständigt. Die Bahn trägt die Kosten für die Sanierung der Stützmauern und den Neubau des Geländers. Die Stadt übernimmt den Straßenbau mit Entwässerung. Insgesamt beteiligt man sich mit 240 000 Euro.

Die Stadträte müssen am Mittwoch außerdem über den erstmaligen Zuschuss der Stadt an den Landkreis für die Organisation und Durchführung der Messe WIR befinden. Ebenfalls Thema: Ein neuer Altmetallhandel will sich im Gewerbegebiet „Alte Windmühle“ ansiedeln und beabsichtigt, eine Gewerbefläche von der Stadt zu kaufen. Auch der 2. Bauabschnitt der Modernisierung des Hauses Anger 24 kostet den privaten Bauherren mehr als gedacht. Er hat weitere Förderungen beantragt. (szo)

