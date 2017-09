Am Bus war Schluss KVG-Linien waren am Sonnabend zum Tag der Sachsen überlastet. Viele Fahrgäste blieben an Haltestellen zurück.

Nur nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren: Die Organisatoren hatten für den Tag der Sachsen zum einen Shuttle-Verbindungen von den Großparkplätzen wie hier bei Wendisch-Paulsdorf organisiert und generell gebeten, auf den Nahverkehr auszuweichen. Doch zu Stoßzeiten reichten die Busse nicht. © Rafael Sampedro

Alle ziehen sie eine zufriedene Bilanz vom Tag der Sachsen. „Es hätte nicht besser laufen können“, sagt Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) und meint damit auch den Zug- und Busverkehr zum Fest.

Doch nun nach der großen Party wird offenbar: Der Busverkehr war das schwächste Glied im gelobten Verkehrskonzept. Viele Besucher brauchten ihr gutes Schuhwerk schon lange vor Erreichen der Festmeilen. Denn auf eine Fahrt mit dem Bus gab’s oft keine Chance: wegen Überfüllung geschlossen. So erreichte die SZ der Brief von Andreas Domascke aus Schirgiswalde. Er war am Sonnabend nachmittags mit seiner Familie im Auto nach Oppach gefahren und wollte dort in den KVG-Bus der Linie 50 nach Löbau wechseln. „Um 16.35 Uhr traf der Linienbus aus Ebersbach-Neugersdorf am Busbahnhof ein“, schildert Domaschke, „der Bus war bereits hier so voll besetzt, dass wir keine Möglichkeit sahen, damit nach Löbau zu kommen.“ Schließlich fuhr die siebenköpfige Familie mit dem Auto weiter. „Auf der Fahrt stellten wir fest, dass die Linie 50 die Folgehaltestellen bis Löbau nicht mehr bediente“, sagt Domaschke.

Kein Einzelschicksal: Ein anderer Leser schildert der SZ, dass ihn das Gleiche am Sonnabend mit dem Bus der Linie 58 ereilt habe. Der junge Mann und seine Freunde machten sich dann kurzerhand zu Fuß auf den Marsch von Kottmarsdorf nach Löbau.

KVG-Chef Alfons Dienel bestätigt gegenüber der SZ die Schilderungen der verhinderten Fahrgäste. Am Sonnabend seien einige Linien stundenweise stark überlastet gewesen. „Wir haben auf allen Hauptlinien einen 1-Stunden-Takt gefahren. Wenn zu bestimmten Stunden so viele Menschen auf einmal mitfahren wollen, ist die Kapazitätsgrenze überschritten“, sagt Dienel. Das habe man besonders in den Vormittagsstunden des Sonnabends bemerkt. „Es ist vorgekommen, dass schon an der Haltestelle ,Goldener Löwe‘ in Ebersbach zwei Gelenkzüge voll waren.“ 150 Fahrgäste fasst so ein extralanger Gelenkbus. „Aber irgendwann ist der halt auch voll“, sagt Dienel. Dann könne man weitere Haltestellen einfach nicht mehr bedienen.

Für einen zusätzlichen Engpass sorgte der Umstand, dass die KVG zunächst nicht alle ihrer 26 Gelenkbusse für den Verkehr nach Löbau einsetzen konnte: „Erst ab 20 Uhr am Sonnabend wurden sechs Gelenkzüge in Zittau nicht mehr gebraucht“, schildert Dienel das Problem. „Ich habe dann zusätzliche Fahrer aus dem Urlaub und aus der Freizeit geholt, um diese Busse dann auf Linien nach Löbau einsetzen zu können. Selbst um zwei Uhr nachts sind die noch aus Löbau gefahren.“ Zusätzliche Fahrzeuge waren durch den Pendelverkehr zwischen dem Festgelände und den Großparkplätzen gebunden. Dafür hatte Dienel zwar Busse und Fahrer von Verkehrsgesellschaften aus Görlitz, Bautzen oder Weißwasser organisiert. Am Sonnabend aber hatten in der Spitze 5 000 Fahrzeuge auf den Großparkplätzen gestanden. Daher habe die KVG sechs Busse für diese Pendeldienste abstellen müssen, so Dienel.

„Der Sonnabend war mit einigen Überraschungen behaftet. Aber dennoch haben wir es gut hinbekommen“, zieht Dienel Bilanz. Geradezu Überkapazitäten hatte dagegen Odeg-Chef Arnulf Schuchmann im Eisenbahnverkehr ausgemacht: „Ob es notwendig war, fünf Triebwagen von der VLEXX aus Mainz zu holen, weiß ich nicht – das war schon ein sehr üppiges Angebot“, sagt er. Zwar seien manche Garnituren der Odeg oder auch des Trilex sehr voll angekommen, aber „unsere Kapazitäten waren mehr als ausreichend“. Eine Sonderschicht schob der von den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden betriebene Sonderzug zwischen Löbau und Rumburk. Osef-Chef Alfred Simm: „Wir sind außerplanmäßig in der Nacht zum Sonntag nach Ebersdorf gefahren, damit alle nach Hause kommen.“

zur Startseite