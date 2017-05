Am blauen Fluss Carmen Rohrbach erzählt am 17. Mai von ihrer Tour entlang der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer.

Carmen Rohrbach erzählt von ihrer Tour vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. © PR

Am Mittwoch, dem 17. Mai, 19.30 Uhr lädt die Stadtbibliothek Großröhrsdorf zu einer Fotopräsentation über die Königin der Flüsse – die Donau – ein. Carmen Rohrbach nimmt die Zuschauer mit auf eine über 3000 Kilometer lange Reise entlang der Donau. Ein faszinierender Bilderbogen über einen der ältesten Handelswege und eine der eindrucksvollsten Kulturlandschaften Europas. Die Donau verbindet zehn Länder und ist mit 2 885 Kilometern nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas. Kelten und Römer haben ihre Spuren hinterlassen. Metropolen wie Wien, Bratislava, Budapest und Belgrad liegen an ihrem Ufer. Abwechslungsreiche Naturlandschaften bilden einen Lebensraum für ungezählte Tier- und Pflanzenarten. Abwechslungsreiche Naturlandschaften bilden einen Lebensraum für ungezählte Tier- und Pflanzenarten. Die Autorin ist der Donau in ihrer ganzen Länge von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung am Schwarzen Meer gefolgt. (SZ)

Die Präsentation findet in der Festhalle Großröhrsdorf statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Kartenvorverkauf: 8 € in der Stadtbibliothek Großröhrsdorf, Abendkasse: 10 Euro.

zur Startseite