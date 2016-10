Am besten pur! Rund 600 Tomatensorten hat Birgit Kempe in ihrer Sammlung und pflanzt ein lebendiges Lexikon.

Knapp 100 ihrer reichen Sortensammlung bringt Birgit Kempe mit zur Tomaten-Verkostung.

die Geflammte Paprikaförmige.

Das Schwarze Ei.

Grünes Zebra – Mehr als 3 000 angemeldete Tomatensorten gibt es auf der Welt, plus eine unbekannte Zahl neuer Kreationen von Züchtern. Birgit Kempe widmet ihre Sammlung alten Sorten und versucht, sie zu erhalten, auch wenn weder lange Transporte noch Lagerung ihre Stärken sind.

Die Bienen sind ein fleißiges Volk, genau wie die Hummeln, und sie bringen alles durcheinander. Deshalb sind sie bei Birgit Kempe nicht willkommen. Ließe sie die Insekten zwischen ihren Tomatenpflanzen umherschwirren, würde die Gärtnerin im Spätsommer Promenadenmischungen ernten. Doch sie will reine Sorten. Die sammelt, zieht, vermehrt und verkauft die Tomaten-Expertin.

Vor Jahren reifte ihre Leidenschaft noch in einem kleinen Gewächshaus und in unzähligen frei stehenden Töpfen auf 300 Quadratmetern Fläche. Ihr Kleingarten in Pesterwitz ist die Keimzelle der heutigen Schar Paradiesäpfel – 600 verschiedene Sorten besitzt Birgit Kempe inzwischen. Obwohl sie die nicht jedes Jahr allesamt anbaut, ist ihr Tomatenreich inzwischen viel zu groß für die Parzelle von einst geworden. In einer Gärtnerei hat die 50-Jährige zwei Gewächshäuser gemietet. Da bringt sie jedes Jahr Samen und Pflanzen von 170 verschiedenen Tomatensorten in die Erde. 700 Sträucher wachsen dort, gut abgeschirmt von Bienen und Hummeln. Die würden sonst von Pflanze zu Pflanze fliegen und alle querbeet befruchten. Dann gäbe es Tomatenmischlinge und es wäre vorbei mit der schönen Sortenreinheit.

Um die geht es Birgit Kempe aber. Alte Sorten zu erhalten und zu sammeln, daran hatte sie schon als Hobbygärtnerin Freude. Dass aus dem Hegen und Pflegen im Kleinen solch ein großes Ding werden würde, konnte sie nicht ahnen. Früher hatte sie zwar auch mit Vergänglichem zu tun, nicht aber mit wachsendem und welkendem Grün, sondern mit der Zeit und ihrer Messung. „Ich bin gelernte Uhrmacherin“, erzählt Birgit Kempe, „ein schöner Beruf, von dem man bis zur Wende sehr gut leben konnte. Dann aber nicht mehr.“

Einfalt im Supermarkt

Nun hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht, ist als Tomaten-Königin bekannt und zieht mit ihrer farbenfrohen formenreichen Sammlung durchs Land. Jüngst hatte sie ihre viele Meter lange Tafel am Hellerauer Markt aufgebaut und sie mit knapp 100 verschiedenen Tomatensorten bestückt. An solchen Tagen liegen sie säuberlich aufgereiht auf grünen Tellern und mit Schildchen versehen: Pink-Lemon, Janigold, Poseidon, Jubilee, Orange-Russian, Italienische Wildtomate, Polnischer Riese. Aus aller Herren Länder. Zum Kosten schneidet Birgit Kempe sie klitzeklein zurecht und füllt Schalen mit einer bunten Sortenauswahl zum Verkauf. Kirschrote, honiggelbe, cremefarbene, rotbraune, grüne und schwarze sind dabei. Einfarbig, gesprenkelt oder geflammt. Beerenwinzig und mannsfaustgroß. Süß wie Pflaumen, säuerlich wie Zitrus, nichtssagend wässrig oder beinahe scharf.

Wie beschränkt nur ist die Tomatenwelt im Supermarkt! Fleischtomaten, Naschtomaten, Strauchtomaten. Rot und groß die einen, rot und klein die anderen. Gelbe haben Seltenheitswert. Der Rest wartet gestückt, enthäutet, püriert in Dosen oder Ketchup-Flaschen auf die Käufer. Dass Tomaten wie Mini-Kürbisse, Eier, Herzen, Gurken, Beeren aussehen können, erfährt zwischen Gemüseabteilung und heimischem Kühlschrank kein Kind. Dafür sorgt Birgit Kempe mit ihren regelmäßigen Verkostungen auf Märkten, Messen, Festen und erstaunt damit auch Erwachsene.

EU-Normen und fit für den Handel gezüchtete Sorten sind der Tomatenkennerin ein Graus. Darüber kann sie lange und leidenschaftlich referieren. „Meine Tomaten sind nicht für riesige Transporte und Lagerung gemacht, sie sind dafür da, schnell gegessen zu werden“, sagt sie. Ganz gleich, ob als Soße, Suppe, Gemüsepfanne, im Salat oder Auflauf. Panieren und backen kann man sie oder sauer einlegen. Nichts, was Birgit Kempe nicht schon ausprobiert hätte. Aber nach ihrem Lieblingstomatengericht gefragt, sagt sie: „Pur!“ Zugegeben: Wenn auf der langen Verkostungstafel all die wohlgeratenen Exemplare ausgebreitet liegen, geht mit ihr der Appetit durch. Dann möchte sie ihr bester Kunde sein und sich der Nascherei ergeben.

Wildwuchs mit System

Ihren grünen Daumen hat Birgit Kempe von ihrer Oma geerbt. Sie war Gärtnerin im Großen Garten und genauso wie die Enkelin heute das ganze Jahr über mit der Natur beschäftigt. Nicht nur Tomatenpflanzen lässt die Sortensammlerin sprießen, sie baut auch viele andere Gemüsearten an und gibt in ihrem Gärtchen Kräutern und Blumen die Chance, möglichst wild zu wuchern. Umso mehr Ordnung pflegt Birgit Kempe in ihrer Tomatenzucht. Jede Sorte katalogisiert und beschreibt sie genau – als Autorin ihres lebendigen Lexikons.

