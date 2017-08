Am Berliner Schloss beteiligt Die Kamenzer Granitwerke bauen mit an der Fassade. Ein Minister war jetzt zu Besuch.

Am Berliner Schloss wird gebaut. © dpa

Der sächsische Finanzminister Georg Unland war jetzt nicht nur in der BMP-Wenk GmbH Miltitz zu Gast (die SZ berichtete), sondern er folgte einer Einladung in die Kamenzer Granitwerke ins Haselbachtal, Ortsteil Bischheim. Firmeninhaber Rolf Ziesche zeigte während des Rundgangs Arbeiten aus dem aktuellen Großprojekt „Berliner Schloss“, welches seit 2015 bis voraussichtlich Ende dieses Jahres läuft. Hierfür wurden Teile der Nord- und Westfassade, des Schlüterhofes und derzeit ein Innenportal mit vielen Bildhauerelementen gefertigt. Die großen Sandsteinblöcke hierfür werden mit moderner CNC-Technik vorbearbeitet und in mühevoller Handarbeit zur Endfertigung gebracht. Durch die Anschaffung der neuen Säge- und Fräsmaschinen können nun auch Großaufträge in kurzer Zeit und hoher Qualität ausgeführt werden, wie es heißt.

Außerdem ist das Unternehmen in der Region tätig – bei zahlreichen Firmen- und Privatkunden. Firmennachfolger Bernd Ziesche als ausgebildeter Steinmetz und Bildhauer ist bestrebt, mit anspruchsvollen Einzelanfertigungen neue Wege zu gehen. Das Unternehmen begeht im nächsten Jahr das 20-jährige Firmenjubiläum. (szo)

