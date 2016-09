Am Bahnhof geht’s rund Neben dem neuen Kreisverkehr wird auch die Grimmaische Straße asphaltiert. Für die Freigabe steht schon ein Termin.

Der neu gebaute Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenallee ist, einschließlich der Anbindung zum Bahnhof, asphaltiert worden. Querungshilfen erleichtern den Fußgängern künftig das Wechseln der Straßenseite. © Dietmar Thomas

Es ist der erste Schritt zur Fertigstellung der Dauerbaustelle Grimmaische Straße/Lindenallee. Gestern wurde mit dem Asphaltieren des neu gebauten Kreisels am Bahnhof begonnen. Er hat einen Durchmesser von 19 Metern. Die Fahrbahn einschließlich Sicherheitsstreifen ist 7,50 Metern breit.

Auch die Fahrbahn der Lindenallee und die Einmündungen zur Bahnhofstraße sowie in Richtung Bahnhof sind breiter geworden. Jeweils in den Bereichen, in denen die Straßen in den Kreisel münden, wurden deshalb in der Mitte der Fahrbahnen jeweils zehn Meter lange und 2,50 Meter breite Querungshilfen für die Fußgänger gebaut. In Richtung Bahngleise ist ein Grünstreifen mit Bäumen vorgesehen. In der Lindenallee werden ebenfalls neue Bäume gepflanzt. Die alten mussten dem Straßenbau weichen.

Auch der letzte Abschnitt der Grimmaischen Straße soll in dieser Woche eine Schwarzdecke erhalten. Danach werden die Gehwege ausgebaut. Im Oktober soll zumindest die Grimmaische Straße wieder öffentlich befahrbar sein. (DA/rt)

