Am Bahnhof entstehen Parkplätze Kubschütz will Pendlern entgegenkommen. Und hofft auf den Bestand des Haltepunktes.

© Symbolbild: dpa

Sobald es das Wetter zulässt, sollen die Bauarbeiten losgehen: Die Gemeinde Kubschütz will am Bahnhof einen kleinen Parkplatz anlegen. Etwa fünf Stellflächen werden laut Reichert dort entstehen, damit vor allem Pendler, die mit dem Zug weiterfahren wollen, ihr Auto ordentlich abstellen können. Genau zu diesem Zweck hatte die Gemeinde die Fläche vorletztes Jahr gekauft. Das Bahnhofsgebäude wird bereits seit ein paar Jahren privat genutzt. Für den Nahverkehr gibt es in Kubschütz nur noch einen Haltepunkt. Ärger verursacht im Ort derweil eine Ankündigung des Verkehrsverbundes Zvon. Der plant, künftig auf der Strecke Dresden – Görlitz an einigen kleinen Stationen weniger Züge halten zu lassen. Neben Kubschütz würde das unter anderem auch Seitschen, Pommritz und Breitendorf betreffen.

Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen haben bereits dagegen protestiert. Sie fordern, dass diese im vorgelegten Entwurf für den Nahverkehrsplan enthaltenen Vorschläge wieder zurückgenommen werden. (SZ/MSM)

