Am Backofen fällt die Klappe TV-Köchin Felicitas Then testete in Schmilka moderne Rezepte mit alten Mitteln und war begeistert.

Dreharbeiten am Arbeitsplatz, das war auch für Bäcker René Schulz etwas Besonderes, als TV-Köchin Felicitas Then mit einem sechsköpfigen Team bei ihm in der Schmilk’schen Mühle auftauchte. © Dirk Zschiedrich

Dass es so etwas noch gibt! Das hatten sich TV-Köchin Felicitas Then und das Produktionsteam des Fernsehsenders N24 gewünscht – einen Drehort, der so ungewöhnlich ist wie die Mühle in Schmilka. Thema der 12. Folge der Kochserie, die am Mittwoch in Schmilka gedreht wurde, war Getreide. Das wird in der Mühle noch traditionell mit Mühlstein gemahlen. „So etwas hat im Allgemeinen niemand privat. Trotzdem schroten viele Menschen Getreide selbst, deshalb passt das hier bestens in unser Format“, erklärt Produktionsleiterin Daniela Montoya.

Felicitas Then hat unter ihrem Namen einen Blog, auf dem sie Rezepte für Street Food, Camping-Küche oder süßen Stollenauflauf präsentiert und selbst zubereitet. 2013 gewann sie die Koch-Casting-Show „The Taste“. Dienstags, ab 22.05 Uhr, läuft ihre Sendung „Die Foodtruckerin“ auf N24. Vermutlich im Januar wird die Folge aus Schmilka ausgestrahlt. Hier hatte sie eine Art Fladen-Pizza mit Erbsenpüree, Pfifferlingen und Schinken gebacken. In der Sendung wolle sie auch auf die Schönheit der Sächsischen Schweiz aufmerksam machen. „Die Natur ist ja einmalig“, sagt sie.

