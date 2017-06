Am Anfang genügte ein Wort Der Inder Vijai Verma fing vor 50 Jahren als Praktikant im Edelstahlwerk an. In Dresden fand er sein privates Glück.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sabine und Vijai Verma sind derzeit aus Neu-Delhi zu Gast. Das deutsch-indische Paar hat sich 1967 kennengelernt, während Vijai als Praktikant im Freitaler Edelstahlwerk arbeitete. Jetzt feiern sie in Dresden ihren 49. Hochzeitstag. © R. Bonß Sabine und Vijai Verma sind derzeit aus Neu-Delhi zu Gast. Das deutsch-indische Paar hat sich 1967 kennengelernt, während Vijai als Praktikant im Freitaler Edelstahlwerk arbeitete. Jetzt feiern sie in Dresden ihren 49. Hochzeitstag.

Sabine und Vijai Verma bei ihrer Hochzeit am 15. Juni 1968 in Dresden. Sie wurden im Standesamt in Blasewitz getraut.

Freital. Im ersten Wintermantel stand er an der Eisbahn. Schlittschuhläufer kannte Vijai Verma nur aus dem Kino. Auf dem Weißen Hirsch in Dresden konnte er sogar das leise Knirschen unter den Kufen hören. Der 25-Jährige war für ein 15-monatiges Praktikum aus dem ostindischen Bundesstaat Bihar in die DDR gekommen. In Leipzig, Schmiedeberg, Riesa und Freital wollte er moderne Technologien der Stahlindustrie kennenlernen. In Oberloschwitz hatte Verma vorher Deutschunterricht. Dort wohnte er auch zuerst mit den 29 anderen Indern seiner Gruppe.

„Der Anfang war nicht leicht. Bei der Ankunft auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld am 11. Januar 1966 hatte ich in meinen zwei Pullovern gefroren. Der Himmel war grau, die Bäume blätterlos. Es gab keine Vögel und nur wenige Menschen“, sagt Vijai Verma. In weißem Hemd und weinroter indischer Weste sitzt er im Schillergarten in Dresden-Blasewitz. Dort feiert er mit seiner Frau Sabine den 49. Hochzeitstag unterm Abendhimmel. Ihre Schwester Brita Berneck und gute Freunde sind zu Gast.

„Wir haben auf dem Standesamt in Dresden-Blasewitz geheiratet. Gefeiert haben wir am Elbufer da drüben im Hotel Demnitz. Es war heiß wie heute“, sagt Sabine Verma. Kennengelernt hat sie ihren Mann an der Eisbahn. „Ich war 16 und hatte erst meine Schlittschuh-Stiefel verkauft. Meine Freundin glitt allein übers Eis. Ich schaute zu. Da fiel mir Vijai auf. Ich hätte gern Englisch geredet, wusste aber zu wenig. So blieb es beim ‚Hello‘. Sie trinkt einen Schluck Ginger Ale. Das Paar lebt in Neu-Delhi. Beide arbeiten noch. Vijai Verma ist Diplom-Metallurge, sie Dolmetscherin. „Ich fand damals eine Karte von einem Wiegeautomaten in der Tasche und schrieb meine Adresse darauf.“ Sie lacht. Am Vortag hat ein Schulfreund sie mit ihrem Mann erst wieder zu den alten Orten gefahren. „Wenn ich hier bin, gibt es jedes Mal auch ein Klassentreffen“, sagt Sabine Verma. Sie hat ihr Abitur in einer Altsprachenklasse der Kreuzschule abgelegt, dazu den Berufsabschluss als Dreher.

„Das Wissen setze ich bis heute ein“

In der Schule erfuhr sie 1966 auch vom Fest zum Indischen Nationalfeiertag am 26. Januar an der TU Dresden. „Eine Freundin motivierte mich und kam mit.“ Bei einem Quiz gewann Sabine Berneck, wie sie früher hieß, den dritten Preis. „Ich wusste kaum was. Doch Vijai tauchte auf und verriet mir alles.“ Im Bus brachte er sie heim, den Sonnenuntergang beschreibend. „Ich verstand ihn nicht.“

Am nächsten Abend stand er in Striesen vor ihrer Tür. „Meine Eltern waren schockiert. Am Morgen hatte Vijai extra am Körnerplatz eine Karte in den Kasten gesteckt und seinen Besuch angekündigt. Doch so schnell war sie nicht da. „Ich meinte, die Post sei effizient. Mir war es peinlich. Ich wollte höflich sein und hatte sogar Prospekte von Indien mit“, sagt er. Die Eltern öffneten sich, als sie ihn näher kennenlernten. „Sie merkten, dass er ein guter Mensch ist“, sagt Sabine Verma.

Vijai Verma hatte in Indien schon an einer Technischen Hochschule studiert und gearbeitet. Die längste Zeit seines Praktikums verbrachte er im Freitaler Edelstahlwerk. „Dort habe ich die Prozesse der Edelstahlherstellung, auch von hohen Legierungen, in allen Abteilungen mitverfolgt. Ich war in der Gießerei, der Schmiede, im Walzwerk, bei der Wärmebehandlung und den Qualitätskontrollen dabei. Der Haupttechnologe hat mir alles gezeigt. Ich habe mein Praktikum sehr ernst genommen. Das Wissen setze ich bis heute ein.“

In der Heimat hat er allein zwölf Jahre in Jamshedpur bei Tata Motors, dem größten Automobilhersteller Indiens gearbeitet. 1982 zog er mit seiner Familie nach Neu-Delhi. Von der eigenen Firma aus berät Verma seitdem Mittel- und Kleinständische Unternehmen in ganz Indien. Seine Frau übersetzt zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch für Wirtschaft, Kultur, Touristik, Vertragsrecht und mehr. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Um heiraten zu dürfen, musste das Paar damals lange auf die Ausnahmegenehmigung warten. Das Visum für Indien musste sich Sabine Verma in Prag abholen. „Es war die Zeit des Prager Frühlings. Ich hatte dafür 24 Stunden Zeit.“

Mit einem Schiff der DDR-Handelsflotte reiste ihre Mutter dann 1972, gerade 60-jährig, nach Kalkutta. Erst als Rentnerin durfte sie nach Indien kommen. Sabine Verma begleitete die Mutter im Flieger zurück. Mit dabei war Sohn Anurag. „Mit ihm feierten wir in Dresden den ersten Geburtstag.“ 1976 brachte Sabine Verma dort auch ihre Tochter Susan zur Welt.

Vijai Verma reiste zum Praktikum im Edelstahlwerk an, um bei seiner Familie zu sein. Anurag sprach bald Sächsisch. „Kinder holten ihn zum Spielen ab. Sie fragten, ob ‚Anorak‘ da sei.“

zur Startseite