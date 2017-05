Am Abgrund Ein Sattelzug durchbricht auf der A4 bei Klipphausen ein Brückengeländer. War der Fahrer eingeschlafen?

Viel fehlte nicht, und der Schwerlasttransport wäre auf der Autobahn 4 eine Brücke hinuntergestürzt. Der Auflieger hatte sich aufgeschaukelt und der Laster durchbrach das Brückengeländer. War der Fahrer eingeschlafen? © Roland Halkasch

Die Autobahn 4 zwischen Nossen und Dresden ist ein Unfallschwerpunkt. Fast regelmäßig kracht aus auf der vierspurigen Straße, meist ereignen sich schwere Unfälle mit Lastkraftwagen. Oft gibt es Schwerverletzte und Tote. Ein spektakulärer Unfall passierte auch am 6. Juni vorigen Jahres.

Es ist ein warmer Sommerabend, die Sonne steht tief, die Fahrbahn ist trocken. Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Lastzug unterwegs Richtung Dresden . Erst vor einer Stunde hat er eine längere Pause gemacht, das sagt jedenfalls der Fahrtenschreiber. Dann, auf der Autobahn 4 nahe Klipphausen, verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Gespann gerät ins Schleudern, prallte gegen die rechte Leitplanke, durchbricht sie. Doch der Fahrer hat Riesenglück. Der Auflieger durchbricht zwar das Brückengeländer, bleibt aber letztlich kurz vor dem Abgrund hängen. So wird zwar niemand verletzt, es entsteht jedoch ein Sachschaden von 120 000 Euro, davon ein Fremdschaden an der Brücke von 61 000 Euro. Die Autobahn muss zunächst voll gesperrt werden. Erst am nächsten Tag kann der Sattelzug mithilfe eines Spezialkranes geborgen werden.

Dass in den Sälen des Meißner Amtsgerichtes außer Juristendeutsch andere Fremdsprachen gesprochen werden, kommt ja hin und wieder vor: Russisch, Tschechisch, Polnisch, seltener Englisch, in letzter Zeit öfter Arabisch, Paschtu und Farsi. Doch am Mittwoch gab es eine Premiere. Dänisch gab es noch nicht. Denn der Unfallfahrer stammt aus Dänemark. Eigentlich braucht er keinen Dolmetscher. Der Mann, der in Tschechien wohnt, spricht sehr gut Deutsch. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde er per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Außerdem soll ihm der Führerschein für sechs Monate entzogen werden. Diese Sperre gilt zwar nur in Deutschland, trifft den Mann aber besonders hart, weil er auf dem Weg von Dänemark nach Tschechien durch Deutschland fahren muss. Er hat deshalb Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.

Am Mittwoch nun wurde darüber am Amtsgericht Meißen verhandelt. Knackpunkt war die Frage, ob der Unfall durch sogenannten „Sekundenschlaf“ verursacht wurde oder durch einen technischen Defekt am Lkw. Dazu war auch ein Gutachter geladen, der den Unfall genau analysiert hat.

„Ich bin nicht eingeschlafen“, sagt der 62-jährige, erfahrene Kraftfahrer. Er war mit einem Spezialfahrzeug unterwegs, mit dem Masten von Windkraftanlagen transportiert werden können. Das Fahrzeug ist eine kleines technisches Wunderwerk, hat sechs Achsen, 24 Räder und ein selbstlenkendes hinteres Modul. Bei geringen Geschwindigkeiten wird es vom vorderen Modul getrennt und wird separat gesteuert. Dadurch sind Fahrten auch durch enge Kurven möglich. Bei mehr als 18 Kilometern pro Stunde sind die Module fest mit der Zugmaschine verbunden. Der Angeklagte war mit rund 80 Kilometern pro Stunde unterwegs, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Dann sah er, dass der hintere Aufleger quer stand. Kurz danach krachte das Gespann in die Leitplanke und später gegen das Brückengeländer. Dass der Mann nicht oder nur ganz leicht bremste, rettete ihm wohl das Leben. „Bremsen wäre Gift gewesen. In einer solchen Situation ist es das Beste, keine Kräfte auf das Fahrzeug wirken zu lassen“, so der Sachverständige. Ansonsten wäre das Gespann wohl die Brücke hinuntergestürzt.

Der Gutachter findet keine Hinweise auf ein Einschlafen des Fahrers, im Gegenteil. Er sei erst durch eine Links-, dann durch eine Rechtskurve gefahren. Dazu musste er lenken, ansonsten wäre er geradeaus gefahren. Vieles deute auf einen technischen Defekt hin, so der Sachverständige.

Und so wird der Fahrer folgerichtig freigesprochen. Für den vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis hätte er eine Entschädigung fordern können. Doch darauf verzichtet der Mann.

