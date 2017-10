Am 3. November ist Schluss

Bürgermeisterin Margot Fehrmann (CDU) verabschiedet sich am 3. November aus dem Ebersbacher Rathaus. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Der kommende Freitag ist der letzte Arbeitstag für Bürgermeisterin Margot Fehrmann (CDU). Das sagte sie gegenüber der SZ. Fehrmann verabschiedet sich in den Ruhestand, sie leitete jetzt ihre letzte Gemeinderatssitzung. Der neu gewählte Bürgermeister Falk Hentschel (CDU) wird allerdings aus organisatorischen Gründen erst am 1. Dezember ins Gemeindeamt einziehen. Am 4. Dezember wird er in einer Ratssitzung feierlich vereidigt. Im Monat November wird Rüdiger Müller als stellvertretender Bürgermeister die Amtsgeschäfte übernehmen. Die November-Ratssitzung fällt aus jetziger Sicht aus. (krü)

