Am 17. Juni ist Schluss Aldi zieht sich aus Ebersbach zurück. Nicht freiwillig. Große Bauvorhaben werfen ihre Schatten voraus.

Geht es nach den Plänen eines Münchener Investors, wird diese Ansicht bald Geschichte sein. Er plant auf diesem Areal in Ebersbach einen modernen Einkaufskomplex mit teilweise neuen Mietern. Zunächst aber muss der Stadtrat Ebersbach-Neugersdorf Baurecht schaffen. Darum geht es in der nächsten Sitzung des Rates. © Matthias Weber

Der Discounter Aldi schließt in Ebersbach. Im Geschäft am Unteren Kirchweg/Goethestraße ist am 17. Juni dieses Jahres letzter Verkaufstag. „Ja, wir bestätigen dieses voraussichtliche Datum für die Schließung unseres Marktes“, sagt Rüdiger Tix. Er ist Geschäftsführer der Aldi-Regionalstelle in Hoyerswerda. „Alle Mitarbeiter werden wir in anderen Aldi-Märkten weiterbeschäftigen“, bestätigt der Geschäftsführer. Die Mitarbeiter sagen nicht, ob das Angebot für sie akzeptabel ist. Sie wollen sich nicht äußern. Rüdiger Tix sagt, dass Aldi nach einem attraktiven Ersatzstandort in Ebersbach gesucht hat. „Unsere Bemühungen haben noch nicht zu einer Entscheidung geführt“, formuliert er. „In Neugersdorf wollen wir den Markt vergrößern, können jedoch noch keinen Termin dafür benennen.“

Der Aldi-Rückzug erfolgt, weil der Vermieter des Objektes dem Discounter gekündigt hat. Er plant große Bauvorhaben. Der Vermieter ist Christoph Geiger. Er steht einem Münchener Familienunternehmen vor, das sich mit der Vermarktung von Immobilien beschäftigt. Vor drei Jahren hat Geiger das Areal in Ebersbach erworben. Der Komplex ist 1991 errichtet worden. Es sei Zufall gewesen, dass er gerade hier investiert hat. Das Grundstück mit den Verkaufseinrichtungen sei ihm angeboten worden.

Ähnliche Objekte in Kamenz, Senftenberg und Hoyerswerda gehören dem Familienbetrieb. Der will nun in Ebersbach investieren und hat Aldi angeboten, auch nach dem Umbau Mieter zu sein. Ein Jahr lang habe Geiger auf Antwort von Aldi gewartet. Dann war die Geduld des Müncheners aufgebraucht. Er kündigte dem Discounter. Gegen die Kündigung hat Aldi nicht geklagt. Das war eines der Gerüchte, die im Raume standen. Tix bestätigt, dass „die mietvertragliche Konstellation eine solche Kündigung ermöglicht“.

Christoph Geiger wartet nun auf die nächste Sitzung des Stadtrates Ebersbach-Neugersdorf. Sie findet am 24. April statt. Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos) bestätigt, dass es dabei voraussichtlich um den Bebauungsplan für das Areal an der Unteren Kirchgasse/Goethestraße gehen soll. Stimmt der Stadtrat dem B-Plan zu, wird erst einmal Baurecht für die entsprechende Fläche geschaffen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Christoph Geiger kann erst dann seinen Bauantrag stellen.

Im SZ-Gespräch bestätigte der Münchener Unternehmer, dass die Baupläne für das Areal in Ebersbach bereits in der Schublade liegen. Er wartet auf Baurecht, damit er bei der Stadtverwaltung seine Pläne einreichen kann. Einen modernen Einkaufskomplex will er in Ebersbach schaffen. Sieben bis acht Millionen Euro will er investieren. Die vorhandenen Gebäude kommen alle weg. Geiger plant, zunächst einen Neubau zu errichten, in den die bisherigen Mieter des Objektes – außer Aldi – einziehen, und das möglichst ohne Schließzeit. Wenn alles nach Geigers Vorstellungen klappt, könnte er zum Jahresende mit dem Neubau beginnen, hofft er.

Ein neuer Mieter stehe für den neuen Komplex schon fest, sagt der Münchener. Der Lebensmittelmarkt Rewe soll künftig in Ebersbach präsent sein. Die Frage, ob es korrekt sei, dass auch Rossmann demnächst hier zu finden sein wird, lässt Christoph Geiger unbeantwortet. Alle Mieter im Komplex habe er über mögliche Bauvorhaben informiert, sagt der Immobilen-Mann. Rebecca Alishah von der Unternehmenskommunikation bei Tedi bestätigt das nicht. Man wisse bei Tedi nichts von einem Investor. Bei Kik dagegen ist man über Bauvorhaben informiert. „Der Mietvertrag zu unserer Filiale ist bislang beiderseitig nicht gekündigt. Die Vertragsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, erklärt Katharina Mareike Jonas von der Kik-Unternehmenskommunikation. Die Händler, die regelmäßig auf dem Parkplatz vor Aldi mit ihren Verkaufswagen vor Ort sind, haben nur gerüchteweise von Umbauplänen gehört. Mit ihnen sei nicht gesprochen worden, sagen sie und nutzen den Platz weiterhin für den mobilen Verkauf.

Was Geiger Sorgen bereitet hat, ist die schmale Zufahrt zum Einkaufskomplex von der B96 aus. Eine mögliche Lösung, die Zufahrt zu verbreitern, ist gescheitert. Die Eigentümerin des Grundstücks an der Ecke gegenüber der Volksbank-Filiale verkauft es nicht. Damit kann Geiger dieses Haus nicht abreißen und dort die Zufahrt ausbauen. Der Investor hat daher zu diesem Zweck ein anderes Grundstück in unmittelbarer Nähe erworben.

