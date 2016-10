„Am 1. Februar muss es neu losgehen“ Peter Simmel, der Käufer des Radebeuler DDR-Museums zu Vorwürfen und seinen Planungen in Dresden.

Will durchstarten in seinen Räumen im Hochhaus am Dresdner Albertplatz: Unternehmer Peter Simmel. Im Januar soll das DDR-Museum Zeitreise von Radebeul nach Dresden umziehen. Peter Simmel plant schon vor Weihnachten mit ersten Veranstaltungen. © Archiv/Rene Meinig

Herr Simmel: Der Noch-Leiter des DDR-Museums Hans Joachim Stephan meldete sich am Montag mit Vorwürfen zu Wort, der Museumsinhalt werde bei Ihnen zur kleinen Show zusammengedampft. Was sagen Sie dazu?

Wir haben dort nichts mit Show am Hut und wollen auch nichts zusammendampfen. Wir möchten das DDR-Museum zu einem echten Genuss in unserem Center am Albertplatz machen. Wir haben den Bürgern und dem Dresdner Stadtrat versprochen, dass im Hochhaus auch Kultur stattfinden wird. Und deswegen passt das Museum dort gut mit rein. Natürlich ist es auch ein Magnet, aber er wird uns im Einzelhandel nicht wesentlich befruchten. Wer ins Museum geht, wird dort nicht nebenan seinen Wochenendeinkauf machen.

Wir haben uns mit einem Herrn Steiner zusammengesetzt, ein Museumsplaner, der auch in Radebeul schon tätig war. Wir brauchen nicht einen DDR-Fön in zehn verschiedenen Farben, da reichen zwei aus. Statt bisher 3 500 Quadratmeter werden wir 2 100 Quadratmeter mit der Möglichkeit bei Bedarf zu erweitern am Albertplatz zur Verfügung haben.

Noch im September hat Herr Stephan gesagt, er sei überglücklich mit der Lösung bei Ihnen. Wie erklären Sie sich den Sinneswandel jetzt?

Wir haben Herrn Stephan angeboten, dass wir ihn zu gleichen Bedingungen wie er sich selbst zehn Jahre angestellt hat und wie es auch der Konkursverwalter getan hat, weiter beschäftigen. Das war ihm finanziell zu wenig. Er wollte eine erhebliche Steigerung des Salärs und hat uns gesagt, wenn wir ihn haben wollen, dann müssten wir ihn einkaufen. So was mache ich generell nicht, dass ich Menschen einkaufe. Wenn Menschen bei uns arbeiten, können sie sicher ihr Wunschgehalt verdienen, es muss aber eine entsprechende Leistung – in diesem Fall wäre es ein Geschäftsplan gewesen – dahinterstehen und das hat uns der Herr Stephan, trotz mehrmaliger Bitten, nicht geliefert.

Wann planen Sie, umzuziehen?

Wir planen jetzt bis zum 23. Dezember in Radebeul geöffnet zu lassen. Der Gaststättenbetreiber hat sehr viele Weihnachtsfeiern, die am Museum hängen. Deshalb warten wir noch bis Januar mit dem Umzug.

Haben Sie denn ab 1. November, wenn Sie in Radebeul übernehmen, Personal für den Weiterbetrieb, nachdem Herr Stephan abgesagt hat?

Außer Herrn Stephan und seiner Büromitarbeiterin werden alle von uns übernommen. Das sind vier Mitarbeiter.

Damit kann der Betrieb der Ausstellung gewährleistet werden?

Wir stellen zusätzlich Mitarbeiter ein.

Herr Steiner, Ihr neuer Museumsplaner, wie weit ist er mit der Konzeption für den Albertplatz?

Er hat uns schon Pläne vorgelegt. Er ist sehr engagiert, mit hohem Fachwissen. Es macht Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Planung begeistert mich.

Links zum Thema Dicker Zoff ums DDR-Museum

Wenn es noch zwei Drittel der bisherigen Ausstellungsfläche sein werden, bleiben möglicherweise Exponate übrig. Was machen Sie damit? Hans Joachim Stephan befürchtet, dass die auf Trödelmärkten verramscht werden könnten.

Wir haben Depotmöglichkeiten. Beispielsweise auch in der Tiefgarage am Albertplatz. Das wird alles sachgemäß eingelagert. Wir hoffen natürlich, fast alles zeigen zu können – auch die Stücke der Leihgeber. Dazu haben wir bereits neue Angebote von Leihgebern bekommen. Erstaunlich viel Unterstützung gab es. Das hat uns äußerst positiv fast überrollt. Wir sind dabei, die Angebote zu sichten und in die Planung bei Herrn Steiner einzubinden.

Wird es am neuen Museumsstandort auch eine Gaststätte und einen Shop mit DDR-Bezug geben?

Ja, wir haben überlegt, ob wir den DDR-Shop bei uns im Center oder direkt oben am Museum einrichten. Die Entscheidung ist zugunsten der Museumsnähe gefallen. Das muss so sein, weil dann einfach die Bindung zur Ausstellung da ist. Eine Lösung für die Gastronomie suchen wir noch – sind aber zuversichtlich.

Wie planen Sie die Verbindung zwischen Museum und Markt?

Da gibt es relativ wenig Verbindung. Wir haben viele Ostprodukte im Angebot. Ansonsten werden der Bäcker und die Außengastronomie zu Zeiten, wo das Museum geöffnet ist, etwa an Sonn- und Feiertagen, ebenfalls offen sein, um die Besucher verpflegen zu können.

In Radebeul hat sich vor wenigen Wochen ein Verein zur Unterstützung des Museums gegründet. Die Mitglieder planen auch Veranstaltungen mit Promis wie etwa Gregor Gysi. Haben Sie Kontakt zum Verein und planen Sie auch mit Veranstaltungen?

Wir sind mit dem Verein im Gespräch. Ich gehe davon aus, dass nur ein Teil der Radebeuler dabei bleibt, weil sie natürlich das Museum in Radebeul unterstützen wollten – etwa Firmen aus Radebeul. Ich freue mich allerdings sehr, mit allen verbleibenden Mitgliedern Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Mich hat schon der Stadionreporter Herr Zimmermann angesprochen. Er möchte DDR-Kabarett machen. Und eine der ersten Veranstaltungen sollte für die Vereinsmitglieder sein, damit wir uns etwas besser kennenlernen. Dieses Kabarett würden wir innerhalb des Museums gerne als kulturelle Einrichtung pflegen. Dort könnten wir Schulklassen, Kindern und Erwachsenen auf freudige Art mit Augenzwinkern zeigen, wie es hier war, auch wie es im Westen war. Nicht um zu bewerten, aber Bewusstsein dafür zu schaffen.

Wann wollen Sie in Dresden die Türen fürs neue DDR-Museum öffnen?

Spätestens am 1. Februar 2017 muss es aus meiner Sicht losgehen. Wir sind bereits voll am Umbauen im Hochhaus und im Neubau am Albertplatz. Der Fußboden wird gerade eingebaut. Wir wollen in der Weihnachtszeit das erste Kabarett veranstalten. Mit einer Fotoausstellung von Fotografen aus Dresden auf der Ausstellungsfläche wollen wir zudem bereits auf das neue Thema DDR-Museum einstimmen. Wir sind nicht nur Händler, wir wollen auch mit dem Museum gestalten. Ich weiß, dass die Verantwortung hier ganz anders als beim Handel liegt.

Warum haben Sie sich eigentlich das DDR-Museum gekauft?

Für mich ist es wichtig, dass junge Menschen, die mit uns leben, einfach ein Bewusstsein bekommen, dass es so, wie wir jetzt leben, nicht selbstverständlich ist. Und dass es auch nicht immer so war. Und auch nicht immer so bleiben muss, wenn nicht alle bewusst mit den Werten umgehen, die wir besitzen und viele ihren Beitrag dazu leisten. Wir müssen mit der Ausstellung jetzt gottseidank nicht Geld verdienen. Aber ich sehe eine Sinnfrage darin, den jungen Leuten zu zeigen: Wie war’s denn mal. Aus der Geschichte lernen. Wenn wir immer aus unserer Geschichte lernen würden, dann würde viel vermieden, was heute so mitunter passiert.

Interview: Peter Redlich

zur Startseite