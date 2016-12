Álvarez stürmt jetzt für Dresden In der Offensivabteilung verschärft Dynamo den Konkurrenzkampf. Ab der Winterpause steht Trainer Neuhaus eine neue Alternative im Sturm zur Verfügung.

Marcos Álvarez verstärkt Dynamo. © Dynamo Dresden/Frank Dehlis

Beim 2:1-Sieg gegen Bielefeld am vergangenen Wochenende konnte sich die SG Dynamo Dresden auf ihre Stürmer verlassen. Kutschke und Testroet - beide trafen. Doch das war diese Saison nicht immer so. Schon so manches Spiel hätte bei besserer Chancenverwertung anders ausgehen können und Dynamo stünde noch besser da. Um die Offensive zu stärken, verschärft der aktuelle Tabellensiebte deshalb jetzt den Konkurrenzkampf auf den Plätzen in der Spitze: Zur Winterpause stößt Marcos Álvarez zum Team hinzu.

Mit dem Deutsch-Spanier sichern sich die Dresdner die Dienste eines Wunschspielers. Wie der Verein am Montag mitteilte, sei man schon Anfang des Jahres an dem 25-Jährigen interessiert gewesen. Zum Ende der letzten Saison verletzte sich Álvarez jedoch schwer am Knie (Kreuzbandriss). Ein sofortiger Wechsel kam nicht zustande. „Wir [...] haben die Verbindung auch in den vergangenen Monaten während seiner Reha-Phase nicht abbrechen lassen“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Und so kam es nun doch noch zum Vertragsabschluss.

Nach seiner Verletztung wird Álvarez in Dresden erstmals wieder in ein Mannschaftstraining einsteigen. Erster Termin auf dem Trainingsplatz ist für den Neu-Dynamo am 3. Januar. Ganz von vorn wird er dann aber nicht anfangen müssen. Wie der Verein mitteilte, habe Álvarez ein intensives Reha-Programm durchlaufen.

Bis vergangenen Sommer spielte Álvarez beim VfL Osnabrück. Dort war er seit 2014 aktiv. Zuvor spielte der gebürtige Hesse (Gelnhausen) als Profi bei den Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt und Bayern München (U23). Während seiner Zeit in Frankfurt schnupperte er nach einer Einwechslung Bundesligaluft. (fsc)

