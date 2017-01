Altstädter Pegelhaus ist jetzt saniert Der Aussichtspunkt bleibt aber gesperrt. Denn dort wird die kleine Augustusbrücke gebaut.

Frisch saniert ist das Pegelhaus zwischen Italienischem Dörfchen und Augustusbrücke. Die Geländer auf der Aussichtsplattform werden noch nicht wieder aufgebaut. Dort wird eine Ersatzbrücke übers Terrassenufer errichtet. © René Meinig

Das Pegelhaus am Altstädter Ende der Augustusbrücke ist jetzt für die kommenden Jahrzehnte gewappnet. Vor Weihnachten konnten die Bauleute die Sanierung des Bauwerks abschließen, teilt Rathaussprecherin Diana Petters mit. Die Arbeiten hatten Anfang April begonnen. Das Gebäude direkt zwischen Italienischem Dörfchen und Augustusbrücke war von den Hochwassern 2002 und 2013 stark geschädigt worden. Deshalb hatte die Stadt rund 516 000 Euro Fluthilfemittel bekommen, mit denen sie die Sanierung finanzierte.

Die Arbeiter hatten die Gebäudedecke des Obergeschosses abgebrochen und erneuert. Sie reinigten die Natursteinoberflächen der Wände auf der Außenseite und setzten sie instand, ergänzten Fehlstellen und stellten ein einheitliches Fugenbild her. Im Inneren erneuerten die Bauleute nichttragende Wände und sanierten beschädigte Betonteile. Außerdem wurden die Sanitäranlagen in Ordnung gebracht.

An der elbabwärts liegenden Stützwand bauten die Fachleute die Gesimssteine sowie die oberen zwei Steinreihen ab und versetzten sie in ihre ursprüngliche Lage. Sie legten die Stützwand frei und versahen sie mit einer Betonschale. Außerdem wurden beschädigte Steine ausgetauscht und die Fugen erneuert. Aufgrund des großen Aufwands konnten die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk nicht wie geplant Ende September abgeschlossen werden. Die Aussichtsplattform auf dem Pegelhaus bleibt geschlossen, da die historischen Geländer nicht wieder angebaut wurden. Dort folgen weitere Arbeiten.

Im März soll die Sanierung der Augustusbrücke beginnen. Dabei wird der erste Bogen über dem Terrassenufer abgebrochen und neu gebaut. Deshalb wird eine 19 Meter lange Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer gebaut, die an der Aussichtsplattform beginnt. Sie überspannt das Terrassenufer und schließt dann rechtwinklig wieder an die Augustusbrücke an. Geplant ist, dass sie ab Mai frei ist.

Mit Baubeginn wird die Straße für Kraftfahrzeuge gesperrt. Straßenbahnen können noch bis Juni rollen. Die Linie 4 wird vom Postplatz über die Marienbrücke umgeleitet, die 8 und 9 vom Pirnaischen Platz über die Carolabrücke. Bahnen werden nach einer 14-monatigen Sperrung auch zuerst wieder rollen. Für Autos bleibt die Brücke auch nach Abschluss der zweijährigen Sanierung gesperrt. Nur Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten und Taxis dürfen sie auch künftig nutzen.

