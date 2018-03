Altstadt wird zum Nadelöhr Drei größere Baumaßnahmen in der Stadt Kamenz beginnen. Start ist am 5. März an der Grünen Straße und Wallstraße.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ab 5. März werden die parallele Wallstraße sowie Grüne Straße gleichzeitig grundsaniert. Die Anwohner sehen das bislang gelassen. © Matthias Schumann Ab 5. März werden die parallele Wallstraße sowie Grüne Straße gleichzeitig grundsaniert. Die Anwohner sehen das bislang gelassen.

Diese Straßen werden gesperrt.

Kamenz. Ab Montag, dem 5. März, beginnen – wenn die Witterung es zulässt – die Sanierungsarbeiten in der Grünen Straße sowie Wallstraße in Kamenz. Bauherren sind die Stadt, die Ewag Kamenz und der Abwasserzweckverband, da nicht nur die Oberfläche der Straßen erneuert wird, sondern auch die Erneuerung und Verlegung von Medien stattfindet. Durch das Auslaufen des Förderprogramms war eine parallele Baumaßnahme nicht zu vermeiden. Positiver Nebeneffekt ist, dass durch die parallele Durchführung der Baumaßnahme auch Kosten gespart werden, die dann für andere Dinge eingesetzt werden können. Zum Beispiel bei der Baustelleneinrichtung.

Die Sperrung beziehungsweise Verkehrsführung wurde mit der Cityinitiative einvernehmlich abgestimmt. Zur Anwohnerinformation am 29. August wurden von den Betroffenen Bedenken geäußert, die Grüne Straße in der Zeit der Vollsperrung der Wallstraße als Umleitungsstrecke anzubieten. Während der Offenlage der Straßenplanung vom 30. August bis 22. September wurden allerdings keine weiteren Bedenken zur Gestaltung des Straßenraumes geäußert. Spätere Hinweise einer Anwohnerin zur behindertenfreundlichen Gestaltung der Fahrbahnoberfläche in der Grünen Straße werden nun umgesetzt. Es gab auch persönliche Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern, bei denen Vorschläge aufgegriffen und nach Möglichkeit berücksichtigt wurden. Auch was die Breitbandversorgung betrifft, will die Stadtverwaltung gerade nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern unmittelbar vor Realisierung der Leistungen mit dem Landkreis und dem verantwortlichen Netzanbieter Detailabstimmungen durchführen.

Verständnis von den Anwohnern

„Die entsprechende Anwohnerberatung fand kürzlich statt und man durfte feststellen, dass seitens der Anwohner – trotz der mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten – viel Verständnis aufgebracht wird“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Änderung der Verkehrsführung in der Bautzner Straße und damit ein Wegfall von Stellplätzen ist künftig übrigens nicht vorgesehen.

Als Ersatz für den vorübergehenden Wegfall von Parkmöglichkeiten wurde den Anwohnern der Grünen Straße, der Wallstraße, aber auch der Hoyerswerdaer Straße angeboten, dass sie ihre Fahrzeuge kostenlos im Parkdeck unterstellen können. Natürlich haben die Bauarbeiten Folgen für die Verkehrsführung in der Stadt, da sowohl die Wallstraße als auch die Grüne Straße gesperrt sind. Deshalb sollten Autofahrer aufmerksam die veränderte Beschilderung einschließlich der Vorwegweiser beachten. So wird schon am Tuchmacherteich auf eine entsprechende Umleitung verwiesen, damit der Weg in die Innenstadt über die Hohe Straße – Oststraße – Poststraße oder eben über den Böhnischplatz genommen wird.

Fährt man trotzdem über die Bautzner oder die Hoyerswerdaer Straße in die Innenstadt ein, kann man diese zum einen über die Elstraer Straße, zum anderen über die Hoyerswerdaer Straße, die dann keine Einbahnstraße mehr ist, verlassen. An der Gabelung Bautzner Straße / Breite Straße steht ein Schild, das die Einfahrt von Lkw verbietet. Denn Laster hätten im Bereich des Saumarktes große Probleme und könnten auch nicht über die Elstraer Straße abfahren. Für die Fußgänger, die zum Markt wollen, besteht nach wie vor die Möglichkeit, die obere Bautzner Straße zu benutzen, zum anderen wird es für die Dauer der Baumaßnahme für die Anwohner der Grünen und der Wallstraße eine fußläufige Möglichkeit geben, ihre Häuser zu verlassen, beziehungsweise zu ihnen zu gelangen. Insgesamt wird geschaut, inwiefern die Maßnahmen sich praktisch bewähren. Bei Bedarf wird nachgesteuert. (szo)

Anwohner können im Sachgebiet Ordnung und Sicherheit (Pfortenstraße) eine Parksondergenehmigung fürs Parkdeck unter Telefon: 03578 379 241 beantragen.

zur Startseite