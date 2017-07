Altstadt-Räuber muss ins Gefängnis Der Senior, der in Pirna mehrere Geschäfte überfallen hatte, wurde am Montag verurteilt. Er hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Ein Polizist setzt den Altstadt-Räuber Friedhelm L. nach dessen Festnahme am 31. Dezember 2016 in einen Streifenwagen. Damals ging es für L. nach Dresden in Untersuchungshaft. Insgesamt muss er nun mehr als sieben Jahre im Gefängnis bleiben. © Marko Förster

Wenn er aus der Haft entlassen wird, ist er 76 Jahre alt. Der Pirnaer Altstadt-Räuber Friedhelm L. ist am Montag vom Landgericht Dresden wegen bewaffneter Raubüberfälle und anderer Taten zu sieben Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der heute 69-Jährige hatte zwischen August und Dezember 2016 vier Geschäfte in Pirnas Altstadt überfallen, Verkäuferinnen mit einer Waffe bedroht, sie mit Kabelbindern gefesselt und die Kassen ausgeräumt. Rund 3 000 Euro soll er auf diese Weise erbeutet haben. Zudem hatte der einschlägig vorbestrafte Mann mehrere Wohnungen in der Stadt angemietet, ohne Miete zu zahlen.

Dass L. sämtliche Taten gestand, ausführlich dazu Stellung nahm und so den Opfern die Aussage im Prozess ersparte, wertete das Gericht strafmindernd. (SZ)

zur Startseite