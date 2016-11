Altstadt-Probewohnen geht zu Ende Die letzten Mieter in Görlitz sind jetzt ausgezogen. Eine weitere Staffel ist aber nicht ausgeschlossen.

Auch Marita Kaplan (l.) und Kathy Drabek aus Alaska haben beim Probewohnen in Görlitz mitgemacht. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Nach mehr als 13 Monaten ist mit dem Reformationstag das Probewohnen in der Görlitzer Altstadt endgültig zu Ende gegangen. Der städtische Großvermieter Kommwohnen hatte dafür bis Ende Mai drei möblierte Wohnungen in der Schwarze Straße genutzt, danach nur noch eine. Insgesamt wohnten 115 Haushalte für jeweils eine Woche kostenlos zur Probe, darunter 18 in der ursprünglich gar nicht geplanten „Verlängerungszeit“ von Juni bis Oktober.

Insgesamt kamen 227 Probewohner, davon 199 Erwachsene und 28 Kinder unter 18 Jahren. Mit dabei waren 58 Paare, 20 Familien mit Kindern, 31 allein reisende Personen und sechs Haushalte mit sonstiger Zusammensetzung. Am häufigsten vertreten waren Leute aus Berlin (42), Nordrhein-Westfalen und Sachsen (je 37) sowie Baden-Württemberg (28).

Neue Erkenntnisse aus der Verlängerungsphase hat Kommwohnen noch nicht gezogen. Insgesamt aber sei das Interesse für die Aktion nach wie vor sehr hoch. „Deshalb ist eine weitere Probewohn-Staffel nicht ausgeschlossen“, sagt Lisa Gutjahr von Kommwohnen. Wo in Görlitz dann probegewohnt werden kann, steht aber noch nicht fest. (ik)

