Altstadt-Oberschule wieder mit Schulleiter

Hoyerswerda. Nach Jahren der Vakanz hat Hoyerswerdas Oberschule „Am Stadtrand“ wieder einen Schulleiter. Auf der Homepage der Schule steht in dieser Funktion Joachim Glücklich. Der aus Burghammer stammende Pädagoge hat über Jahre die Sorbische Schule in Ralbitz geleitet. Er war gestern auch bei der Übergabe des Fördergeldbescheides für die geplante neue Oberschule im WK I dabei (siehe Seite 15).

Glücklichs Vorgänger an der Altstadt-Oberschule war Thomas Milke, der allerdings über Jahre nicht im Schulhaus war, nachdem man ihn ans Kultusministerium in Dresden abgeordnet hatte. Kommissarisch lag die Schulleitung so lange in den Händen von Milkes Stellvertreter Norbert Kavel. Dieser wiederum ist seit Anfang der Woche als Schulleiter an der Oberschule in Niesky tätig, wo die Leitungsstelle seit Ende des vorigen Jahres unbesetzt war.

Bevor Joachim Glücklich 2003 die Schule in Ralbitz übernommen hatte, war er bereits 13 Jahre lang Chef der damaligen Mittelschule in Burgneudorf. (MK/cam)

