Altstadt-Lotse für kleine Entdecker In Pirna gibt es jetzt einen extra Stadtplan für Kinder. Darin finden sich viele Spielangebote. Doch das ist längst nicht alles.

Liebevolle Zeichnungen, kurze Texte: Der neue Stadtplan für Kinder vermittelt die Geschichte von Pirna in kompakter Form. © Stadt

Zum Start der neue Tourismussaison hat das Pirnaer Stadtmarketing jetzt erstmals einen Stadtplan für Kinder präsentiert. Mit diesem Plan, liebevoll illustriert von Axel Bierwolf, sollen sich Sehenswürdigkeiten der Stadt – beispielsweise der Erlpeter-Brunnen, die Festung Sonnenstein oder das Tetzelhaus – auf besondere Weise entdecken lassen. Kindgerechte Text von Anne Rom erläutern kurz die Geschichte der einzelnen Stationen. Damit die Kleinen alles schnell finden, sind die Stationsgeschichten nummeriert, die jeweiligen Nummern finden sich dann auf dem Stadtplan wieder. Details zu Freizeitangeboten in Pirna und der Region runden die Karte für Kinder ab. „Mit dem Kinderstadtplan wollen wir schon den Kleinsten unsere Stadtgeschichte nahebringen“, sagt Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos). Auch für Kinder gebe es in Pirna viel zu entdecken. Der Kinderstadtplan ist ein Projekt des Pirnaer Stadtmarketing, gestaltet wurde es von der Grafikerin Anke Albrecht. Aus Sicht der Stadt und der Marketing-Fachleute ist die Entdecker-Karte ein weiterer Baustein dafür, die Stadt noch kinder- und familienfreundlicher zu machen. Darüber hinaus enthält der Plan wichtige Infos. Eltern und Großeltern erfahren nach Aussage von Robert Böhme, Projektleiter Stadtmarketing bei der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP), in recht kompakter Form, was Pirna den Sprösslingen alles bietet. So werden beispielsweise die einzelnen Spielplätze aufgelistet sowie der Bunte-Steine-Pfad und der Schatzsucherpfad am Schlossberghang erläutert. Der Kinderstadtplan wurde erstmals auf der Tourismusbörse Sächsische Schweiz in Bad Schandau verteilt, die kürzlich stattfand. Der Pirna-Lotse für kleine Entdecker ist zudem kostenfrei im Pirnaer Tourist-Service, im Bürgerbüro des Rathauses sowie in über 20 weiteren Touristinformationen der Region zu haben.

