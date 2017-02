Altstadt leer – Einkaufspassagen voll In Weißwasser konzentrieren sich immer mehr Läden in den Geschäftszentren. Das macht einigen Händlern Sorgen.

Bunte Vielfalt gegen grauen Leerstand: Während die Einkaufszentren, wie die Südpassage, Zuzug vermelden, stehen auf Weißwassers Hauptachse, in der Bautzener und der Muskauer Straße (Fotos unten), immer mehr Läden leer. © Joachim Rehle

Simone Kürth steht an der Kasse. Hinter den Verkaufsständern ist sie kaum zu sehen. Kunden müssen einen kleinen Bogen schlagen, wenn sie bezahlen wollen. Auch sonst ist jeder Meter in dem Fachhandel für Büro- und Schulbedarf in der Muskauer gut genutzt. Platzprobleme? Die Ladenbesitzerin nickt. Doch sie hat bereits eine Lösung gefunden. Ende März zieht sie ins benachbarte Einkaufszentrum, das City-Center. Am 3. April will sie „Schreib-Chic“, so hat sie ihr Geschäft genannt, als sie vor zehn Jahren anfing, neu eröffnen. Auf der Saschowawiese, wie das City-Center landläufig genannt wird, sei jetzt das Zentrum von Weißwasser, sagt sie. „Das muss man einfach so sagen.“ Für sie löst sich ein Problem, andernorts entsteht ein neues.

Tatsächlich lässt sich seit geraumer Zeit ein Trend zu beobachten: Immer mehr Händler verlassen ihre angestammten Geschäfte zugunsten von neuen Standorten in den wenigen Einkaufszentren der Stadt. Das Dänische Bettenlager wird ebenfalls voraussichtlich im April auf der Saschowawiese, also an der Berliner Straße, neu eröffnen. Bisher verkauft der Schlaf- und Einrichtungsspezialist in der Bautzener Straße stadtauswärts. Das Matratzen-Outlet hat diesen Schritt bereits 2012 unternommen. Die Adresse ist zum Teil geblieben. Das Spezialgeschäft lag vorher vergleichsweise einsam ein Stück weiter die Berliner Straße runter. Im vergangenen Jahr zog es den Vodafone-Laden, obwohl vergleichsweise zentral gelegen, von der Bautzener Straße ins Einkaufszentrum Südpassage am Sachsendamm, und damit „Jot We De“, also nach „Jans weit draußen“, wie der Berliner sagt.

Der Trend beschert den Betreibern der Zentren volle Läden. In der Südpassage gibt es zwar in den Büro- und Praxisbereichen in der oberen Etage noch freie Kapazitäten, aber in der Erdgeschosszone, wo der Supermarkt Kaufland viele Kunden zieht, ist gerade noch ein Ladenlokal mit 120 Quadratmeter Verkaufsfläche frei. „In den letzten anderthalb Jahren hat sich bei uns sehr viel getan“, sagt Center-Leiter Jens Stastny. Ganz ähnlich verhält es in dem in den letzten drei Jahren entstandenen Fachhandelszentrum am Halbendorfer Weg. Neben der Baumarktkette Toom sorgen dort Schuhhändler Deichmann und der Elektronikmarkt Expert für eine beachtliche Kundenfrequenz. Völlig ausgebucht ist die Saschowawiese. Mit dem Zuzug des Dänischen Bettenlagers und von Schreib-Chic konnte City-Center-Manager Hans Bär Vollvermietung vermelden.

Parallel dazu stehen immer mehr Ladengeschäfte in der Altstadt zwischen Bahnhof und Waldeisenbahn leer. Von dem Phänomen ist auch das Viertel um das Rathaus betroffen. Die beiden Quartiere durchschneidet die Hauptverkehrsader Weißwassers, die sich in die Bautzener und die Muskauer Straße teilt. Hier reiht sich streckenweise ein leerer Laden an den andern. Das gilt auch für die Seitenstraßen, wie für die Bodelschwingh-Straße. Dort stehen auf einer Strecke von vielleicht 250 Metern sieben Läden leer.

Kein ganz neues, aber ein immer deutlicher zutage tretendes Problem. Bereits vor drei Jahren sind eine ganz Reihe von Händlern besorgt, treten aber die Flucht nach vorn an und setzen ein Ausrufezeichen. Um die Altstadt wenigstens zwischenzeitlich zu beleben, starten sie in der weitgehend veranstaltungsfreien Zeit zwischen Karneval und Ostern den „Altstadtfrühling“. Trotz des Erfolges erlebt das Händlerfest nur eine zweite Auflage. 2016 folgt dann noch ein Nachklapp mit dem „Himmlischen Einkaufsvergnügen“, ein Jahr später dann das Aus. 2017 wird keine der beiden Veranstaltung stattfinden. Den Leerstand bei Geschäften hätten sie ohnehin nicht beseitigt.

Hauptgrund ist die mangelnde Nachfrage. Eine der Ursachen dafür ist der demografische Wandel, also der Bevölkerungsrückgang. Eine weitere sieht der Handelsverband Deutschland (HDE) im Online-Handel. Der sorge zwar für Wachstum, erhöhe jedoch den Druck auf die Standorte in den Innenstädten. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth fordert die Politik deshalb auf, die Stadtzentren attraktiv zu gestalten und den stationären Handel im Wettbewerb mit dem Online-Handel nicht zu benachteiligen.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich die Entwicklungen der Stadt allgemein und des Handels im Besonderen gegenseitig bedingen, gibt es als nächstes ein Händlerforum. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Handel und kommunaler Verwaltung.

Händlerforum: 16. Februar, 18.30 - 20 Uhr. Rosa-Luxemburg-Straße 21 (Boulevard), Weißwasser.

