Altstadt-Knotenpunkt wird zwei Tage gesperrt

Kraftfahrer und Fußgänger müssen in der kommenden Woche einen vorübergehenden Engpass in der Pirnaer Altstadt in Kauf nehmen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird die Kreuzung Dohnaische Straße/Lange Straße am 10. und 11. Oktober gesperrt. Der Grund für die Einschränkung: Die Stadt Pirna lässt an diesen beiden Tagen die neu installierten Anschlussleitungen der Straßenentwässerung an den Hauptkanal auf der Dohnaischen Straße kontrollieren. Laut des Rathauses wird ein Kontrollfahrzeug dabei die Anschlussrohre auf dem kompletten Abschnitt zwischen der Schössergasse und der Langen Straße begutachten. Aus diesem Grund muss der Kreuzungsbereich Dohnaische Straße/Lange Straße für den Verkehr gesperrt bleiben. Kraftfahrer können im Zeitraum dieser Arbeiten von der Langen Straße aus entweder über die Badergasse oder über die Straße Am Zwinger aus der Altstadt fahren, beide Trassen sind frei. (SZ/mö)

