Altstadt-Biergarten eröffnet im Grünen Das Hotel Klötzelmönch in Görlitz nutzt eine Wiese direkt gegenüber. Offen ist sechs Tage pro Woche.

Klötzelmönch Mario Ritscher (l.) und Nachtschmied Dirk Heilmann betreiben den Biergarten an der Langenstraße in Kooperation. Heilmann ist Pächter der Gaststätte Zum Nachtschmied und seit 2014 Eigentümer des Hotels Klötzelmönch, Ritscher Pächter der Gaststätte im Parterre des Hotels © pawel sosnowski/80studio.net

Pünktlich einen Tag vor Himmelfahrt eröffnet am Mittwoch ein Biergarten mitten in der Altstadt: Gegenüber dem Hotel Klötzelmönch an der Langen-/Ecke Fleischerstraße. „Wir sind nur eine Ecke vom Obermarkt entfernt, aber trotzdem eine Oase ohne Hektik“, sagt Hotel-Eigentümer Dirk Heilmann. Mit seiner Wiese und dem Schatten eines Ahorn-Baumes hat der Biergarten eine eigene Atmosphäre. Die Wiese gehört Kommwohnen. Sie könnte eines Tages wieder bebaut werden. „Bis dahin dürfen wir sie nutzen“, sagt Heilmann.

Voriges Jahr lief der Biergarten testweise, damals aber nur mit 20 bis 25 Plätzen und eingeschränkten Öffnungszeiten. Ab diesem Jahr gibt es ein festes Holzhaus, das in der Denkmalakademie im Waidhaus entstanden ist und das Heilmann dort günstig erwerben konnte. Der Görlitzer Gregor Kondziela hat es mit Schmiedearbeiten verfeinert. Vor dem Holzhaus stehen nun zehn Tische mit jeweils sechs Plätzen. Geöffnet ist bis Oktober täglich von 12 bis 21.30 Uhr. Nur Montag ist Ruhetag.

zur Startseite