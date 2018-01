Altstadt-Bewohner haben die Mönchskopfs-Wahl Zur Bürgerversammlung am Donnerstag in Görlitz dürfen alle Anwesenden über die Gestaltung abstimmen. Und auch gleich einen neuen Bürgerrat wählen.

In die leere Nische am Eckhaus Fleischerstraße/Brüderstraße will der Bürgerrat wieder eine Mönchsfigur setzen.

Die Figur „Suchende Mutter“ an der Fleischerstraße 2 schaut in die Richtung der leeren Nische in der Fassade.

Soll der finster dreinschauende Mönch mit dem langen Kinnbart das Rennen machen? Oder der Mönch mit der weiten Kapuze? Oder eher der Klassiker mit dem nach unten links gerichteten Blick? Genau über diese Fragen dürfen die Einwohner aus der Altstadt, der Nikolaivorstadt und Klingewalde abstimmen, die am Donnerstag, 18 Uhr, zur dritten gemeinsamen Bürgerversammlung der drei Stadtteile in den Saal des Camillo, Handwerk 13, kommen.

„Einer der drei Mönche soll seinen Platz in der leeren Nische am Eckhaus Fleischerstraße/Brüderstraße finden“, sagt Bürgerrat Thomas Hain. Er und seine derzeit noch drei aktiven Mitstreiter aus dem Bürgerrat haben drei Steinmetze angeschrieben, einen Entwurf für den Mönch einzureichen. „Alle drei werden am Donnerstag vor Ort sein und ihre Entwürfe erläutern“, sagt Hain. Anschließend können alle Anwesenden abstimmen, welcher ihnen am besten gefällt. Die Ergebnisse der Abstimmung fließen am Ende mit in die tatsächliche Wahl ein, das letzte Wort haben aber die Bürgerräte zusammen mit ein paar Experten.

Hintergrund für das Ganze ist die Sage vom Klötzelmönch. Am Haus Fleischerstraße 2 schräg gegenüber ist eine steinerne Frau erkennbar, die „Suchende Mutter“. Ihr Blick aber geht ins Leere. Genauer gesagt: in eine leere, gotisch gefasste Wandnische am Eckhaus Fleischer-/Brüderstraße. „Dort muss früher ein Mönchskopf gewesen sein“, sagt Bürgerrat Hagen Aye. Bilder, wie der Mönch ausgesehen hat, gibt es nicht. Nur eine Textpassage haben die Räte gefunden. „Dieser Frau gegenüber war ein bärtiger, hässlicher Männerkopf zu sehen“, heißt es dort. Diesen Kopf wollen die Bürgerräte wieder anbringen. Die Kosten der drei Angebote liegen alle recht nah beieinander. „Um die 3 700 Euro“, sagt Hain. Die Summe will der Bürgerrat aufbringen: aus Restmitteln 2017, aus ersten Mitteln 2018 und aus Spenden. Allein beim Nikolaifest im September sind über 100 Euro für diesen Zweck gespendet worden. Wer noch etwas geben will, kann das auch am Donnerstag im Camillo tun.

Allerdings ist die Mönchskopfs-Wahl nur einer von vier Tagesordnungspunkten. „Als Erstes berichten wir über zwei Jahre Bürgerrat“, sagt Hain. Die Einwohner der drei Stadtteile sollen erfahren, was alles geworden ist – und was nicht. Auf der Haben-Seite steht die Hilfe für das Viathea-Festival 2016, zwei Feste pro Jahr an der Nikolaikirche sowie eine Bank und eine geänderte Verkehrsbeschilderung in Klingewalde. Bürgerrat Alexander Lehmann freut sich zudem, dass es gelungen ist, die Parkplatzsituation für Anwohner beim Altstadtfest zu verbessern. In Klingewalde kommt demnächst noch ein Krötenzaun hinzu. Der ist schon gekauft und wird im Frühling aufgestellt. Die Tafeln mit den Straßennamenerklärungen in der Nikolaivorstadt hingegen existieren noch immer nicht. „Das ist nun für dieses Jahr geplant“, sagt Hain.

Zweiter Punkt im Camillo ist anschließend die Mönchskopfs-Wahl, dritter die Bürgerratswahl. Bisher bestand der Rat aus je zwei Männern aus den drei Stadtteilen. Zwei der sechs haben sich mittlerweile zurückgezogen, sodass auf jeden Fall neue Räte benötigt werden. „Wir suchen noch Interessenten, vor allem Frauen“, sagt Hain. Hagen Aye wünscht sich vor allem aktive Räte: Solche, die in Projekten mitmachen oder sich sogar mit eigenen Projekten einbringen – egal ob Frauen oder Männer.

Was ihm und seinen drei verbliebenen Mitstreitern gefällt: Sie sind bei vielen Aufgaben nicht allein. Besonders bei der Vor- und Nachbereitung der Nikolaifeste bringen sich auch andere sehr aktiv ein: „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Hain.

Vierter und letzter Tagesordnungspunkt sind schließlich Fragen der Einwohner und eine gemeinsame Diskussion. Wer noch überlegt, ob er im Bürgerrat mitmachen will, der kann auch schon am Montag in kleinerer Runde mit den jetzigen Bürgerräten ins Gespräch kommen. Sie treffen sich um 19 Uhr im Gasthof Dreibeiniger Hund, Büttnerstraße 12/13. Auch die drei Mönchs-Entwürfe wollen sie dort noch einmal besprechen. Einen gemeinsamen Favoriten haben sie bisher jedenfalls nicht.

