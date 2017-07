Altserkowitz bleibt noch Baustelle Nach den Pumpwerken müssen jetzt die Trinkwasserleitungen erneuert werden.

Eine frische Asphaltschicht verschließt das Loch, das bis vor Kurzem zwischen den beiden grünen Inseln auf der Straße Altserkowitz klaffte. Seit Oktober 2016 wurde dort gebaut. Ende Juni, so hieß es auf der Internetseite der Stadt, sollten die Arbeiten abgeschlossen und die Straße wieder offen sein. Doch noch stehen die Sperrschilder. Am Rand der Straße erstreckt sich eine Schotterfläche. Dauern die Arbeiten am Mischwasser- und Hochwasserpumpwerk doch länger?

Stadtsprecherin Ute Leder erklärt auf Nachfrage, dass nur noch neue Trinkwasserleitungen verlegt werden. Anschließend wird der Straßenbelag hübsch gemacht. Nach jetzigem Stand soll ende Juli alles fertig und die Straße wieder befahrbar sein. Knapp neun Monate wurde dann in Serkowitz gebaut.

Etwa sechs Meter unter der Erde ließ die Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR) ein neues Hochwasserpumpwerk bauen. Es soll künftig das gesamte Netz in Radebeul-Ost schützen. Außerdem wurde as Mischwasserpumpwerk, das das Abwasser vom Radebeuler Osten zur Kläranlage Kaditz befördert, modernisiert.

