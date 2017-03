„Altriesa braucht einen Supermarkt“ Carina Thiel (Freie Wähler) wurde jetzt als neue Stadträtin vereidigt. Und sie hat auch schon konkrete Ziele.

Carina Thiel ist 46 Jahre alt und Mutter eines Sohnes. Die gelernte Erzieherin engagiert sich im Verein „Die neue Chance“. © Archiv/Sebastian Schultz

Nach den Kommunalwahlen 2014 stand Carina Thiel bei den Freien Wählern auf Platz eins der Nachrückerliste. Jetzt hat die 46-Jährige den Platz von Jörg Asse übernommen, der aus persönlichen Gründen aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Frau Thiel, hätten Sie gedacht, noch mal im Stadtrat zu landen?

Herr Asse hatte seinen Wohnsitz schon eine ganze Weile verlegt. Sein Lebensmittelpunkt lag damit nicht mehr in Riesa. Daher war das absehbar.

Sie haben jetzt bis zur nächsten Wahl in zwei Jahren Zeit, Ihre politischen Ziele durchzusetzen. Welche sind das?

Ich bemühe mich schon länger um eine Begegnungsstätte in Altriesa, wo ich selbst lebe. Da möchte ich weiter dranbleiben. Außerdem habe ich schon damals dafür gekämpft, dass der Penny-Markt an der Felgenhauerstraße bleibt. Das ist mir leider nicht gelungen. Daher will ich mich wieder für eine neue Einkaufsmöglichkeit einsetzen. Denn die fehlt hier.

Welche Stadtratsentscheidung hat Ihnen zuletzt gar nicht gefallen?

Ich hätte die Entscheidung, eine Grundschule zu schließen, nicht mitgetragen. Die Kinder brauchen kurze Schulwege.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

