Altleisnig trifft sich bei Familie Anders In der Silvesternacht hat sich die Einwohnerschaft zum Pyramideanschieben verabredet. Daraus wird heute weit mehr.

Horst Anders hat eine Modelleisenbahn im Garten aufgestellt. In diesem Advent fahren Züge sogar auf zwei Gleisen. Am Sonnabend werden die Pyramide angeschoben und ein Riesenrad eingeweiht. Dazu sind alle Altleisniger eingeladen. © André Braun

Horst Anders (67) ist in Altleisnig für seine Leidenschaft fürs Werkeln bekannt. Seine im Advent 2015 fertig gewordene Pyramide hat er noch einmal erhöht. Die im Garten aufgebaute Eisenbahnanlage bekam ein zweites Gleis. Und nun ist noch ein Riesenrad hinzugekommen. Das können sich die Altleisniger am heutigen Sonnabend ab 16 Uhr bei einem kleinen Weihnachtsmarkt bei Familie Anders anschauen.

Was Silvester beim Anstoßen aufs neue Jahr vielleicht nur so dahingesagt war, hat Gabriele Anders (70) wahr gemacht. Allen Altleisnigern flatterte eine Einladung zum Pyramideanschieben ins Haus. Der Glühwein ist gemixt, bis in die Nacht haben die beiden Rentner Plätzchen gebacken und verziert. Nun freuen sie sich auf viele Besucher, vor allem auf leuchtende Kinderaugen. Die sind den Anders auch in den nächsten Tagen garantiert. „Manchmal meldet sich der Kindergarten an“, erzählt der Werkzeugschlosser. Für sein nächstes großes Projekt hat er schon die Zeichnung fertig. Mehr verrät er aber nicht. (DA/sig)

zur Startseite