Altkraftwerk als Projekt eingereicht Boxberg mischt kräftig mit in der Zukunftswerkstatt Lausitz und erhofft sich daraus Geld.

Das Gewerbegebiet West am Kraftwerk Boxberg. © André Schulze

Die Gemeinde Boxberg macht Nägel mit Köpfen. Das wird aus den Worten des Boxberger Bürgermeisters Achim Junker deutlich. „Wir haben im Rahmen der Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung das Leitprojekt Revitalisierung der Altstandorte der Braunkohleindustrie in Boxberg/O.L. - Stärkung der Kompetenzfelder Energie-, Metall- und Baustoffindustrie als Projektskizze bei der Energieregion Lausitz - Spreewald GmbH eingereicht und hoffen, dass wir gemeinsam mit dem Landkreis Görlitz als zukünftigen Gesellschafter der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH das zunächst mit 7,2 Millionen Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) jeweils hälftig von Bund und Land finanzierten Modellprojekts Zukunftswerkstatt Lausitz für die Gemeinde Boxberg/O.L. spürbare Erfolge erzielen können“, sagt Achim Junker. Im Fokus stehe dabei in erster Linie der zum Teil bereits marode Altkraftwerksstandort im Industriegebiet West, aber auch alle ehemaligen Tagesanlagen der Braunkohle-Tagebaue, welche in Regie der privaten Unternehmen idealerweise auch weiterhin als Industrieflächen zu nutzen sind.

Dass in alle Bemühungen die ortsansässigen Unternehmer eingeschlossen werden, zeigt, dass Boxberg gemeinsam mit der Görlitzer Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer alle Interessierten zum Wirtschafts- und Tourismusstammtisch Nummer vier einlädt. Er ist für den 14. November organisiert und beginnt um 17 Uhr im Veranstaltungsraum des Tourismusinformationszentrums „Bärwalder See“ an der Strandpromenade 1. (SZ/cam)

www.energieregion-lausitz.de

