Altkleidercontainer brennt Hoher Sachschaden entsteht bei einem Brand in Waldheim. Ein Container steht in Flammen.

Symbolfoto © Nicolas Armer/dpa

Waldheim. Zu einem Einsatz mussten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Montag, gegen 21.40 Uhr, ausrücken.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hatten Unbekannte in der Mittweidaer Straße in Waldheim einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Kameraden konnten das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2 000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. (DA)

