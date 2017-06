Altglascontainer übervoll Das Entsorgungsfahrzeug war defekt. Darauf nehmen die Verbraucher aber keine Rücksicht. Sie stapeln einfach.

Weil andere zu faul waren, ihren Müll wieder mitzunehmen, muss Müllwerker Jens Rost mehr Zeit am Containerstandort an der Salzgasse in Döbeln investieren. © André Braun

Es sieht aus, als hätte jemand eine wilde Party mit allerhand Wein, Schnaps und Sekt gefeiert. Rund um die Altglascontainer an der Salzgasse bei Edeka Bühler in Döbeln sind fein säuberlich über 100 leere Flaschen abgestellt worden. Weißes, grünes und braunes Glas steht durcheinander, zwischen den Containern, davor, aber auch obendrauf. Als Müllwerker Jens Rost von der Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD) mit seinem Kollegen zur Leerung vorfährt, muss er etwas mehr Zeit als sonst dafür einplanen.

Denn normalerweise steuert Rost den Kran des Entsorgungsfahrzeugs an den Container, hakt diesen ein und hebt ihn an. Der Inhalt landet im Fahrzeug, der Container wird wieder abgestellt. Doch so einfach ist das an der Salzgasse nicht. Jens Rost muss zunächst alle Flaschen, die auf dem Container stehen, herunterheben und auf dem Fußboden abstellen. Erst dann kann er den Container leeren. Ist in dem wieder Platz, muss er die übrigen Flaschen aussortieren und einwerfen. Dann wird der Container erneut entladen. Denn die Flaschen so in das Fahrzeug werfen, geht nicht.

Statt weniger Minuten steht Rost mit einem Kollegen bestimmt 15 Minuten an der Salzgasse, für einen Container. Zeit, die den Männern auf ihrer Tour fehlt. „Das ärgert und hält auf“, sagt Rost, der ab und zu auf ein solches Phänomen trifft. Nicht nur in Döbeln, auch in Waldheim haben sich die Anwohner über die übervollen Container gewundert. Auch dort hatten Unbekannte an einem Standort für Unterflurcontainer die Flaschen auf dem Boden abgestellt.

Der Grund für die vollen Container: Ein Defekt am Entsorgungsfahrzeug der EGD. „Wir haben nur ein solches Fahrzeug mit dem speziellen Kran. Ersatzteile sind nicht sofort beschaffbar. Es gibt ringsum keinen Ersatz für das Fahrzeug“, erklärt EGD-Geschäftsführer Joachim Beyer. Prokurist Detmar Lambrecht ergänzt: „Es hat drei Tage gedauert, bis das Ersatzteil dagewesen ist.“ Insgesamt vier Tage ist das Fahrzeug damit ausgefallen. Das hat den Entsorgungsstau im gesamten Altkreis verursacht.

Aber nur die wenigsten haben darauf Rücksicht genommen und ihr Altglas wieder mit nach Hause genommen. Dass Flaschen daneben abgelegt werden, komme auch vor, wenn in den Behältern noch Platz ist. „Den Leuten dauert es zu lange, die Flaschen einzusortieren“, sagt Lambrecht. Werden die Müllsünder nicht auf frischer Tat ertappt, kann die EGD wenig gegen sie ausrichten. „Das war bei den Papiercontainern besser. Da konnte man manchmal noch an einem Brief eine Adresse finden“, sagt Joachim Beyer.

Aber auch dann sei noch nicht bewiesen, dass derjenigen auch das Papier daneben geworfen hat. Die meisten haben es abgestritten. Zudem komme es vor, dass falscher Glasmüll an den Standorten abgeladen wird. Fensterscheiben oder Salatschüsseln, die nicht ins Altglas gehören, lassen die Müllmänner liegen. Diese entsorgen in der Regel die städtischen Bauhöfe, sagt Lambrecht.

Normalerweise fahren die Müllwerker die Altglascontainer an drei Tagen in der Woche an. An manchen Standorten, wie dem an der Salzgasse in Döbeln, sind sie dabei häufiger. „Dort gehen viele Leute einkaufen und haben die Flaschen mit dabei“, sagt Beyer. Der Platz wird oft angefahren und muss daher auch öfter geleert werden. Standorte auf dem ländlichen Raum hingegen werden seltener angefahren.

