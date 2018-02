Altglascontainer sind weggeräumt Am ehemaligen Real in Freital wird man seine leeren Flaschen nun nicht mehr los. Aus mehreren Gründen.

Die Glascontainer am Real wurden abgebaut. © Andreas Weihs

Freital. Der Standplatz für Altglas- und Altkleidercontainer am ehemaligen Real-Markt in Freital-Burgk ist aufgelöst. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund ist, dass die Container auf dem Grundstück der Gewerbeimmobilie standen. Im Zuge einer Neuentwicklung des einstigen Supermarkt-Objekts sei der Standort nicht mehr zu halten gewesen, heißt es aus dem Rathaus. In Abstimmung mit dem Abfallzweckverband habe man sich daher entschieden, den Standort ersatzlos zu streichen, zumal es an der Stelle immer wieder Probleme mit illegalen Müllablagerungen gegeben habe. Alternativ können die Bürger ihr Altglas zu den Containern an der Leisnitz, Nähe Bannewitzer Straße, zum Bergerschachtweg oder zur Albert-Schweitzer-Straße nahe der Kita Storchenbrunnen bringen. (SZ/hey)

