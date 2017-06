Altglas kommt unter die Erde An neun Standorten in der Region gibt es bereits Unterflurcontainer. In Roßwein kommt nun ein neuer dazu.

Diese Container an der Straße der Einheit werden voraussichtlich in den Sommerferien durch Unterflurcontainer ersetzt. Bei diesen befindet sich der Glasbehälter unter der Erde. Sichtbar ist nur ein kleiner Bereich zum Einwerfen des Altglases. © Dietmar Thomas

Die Entsorgungsdienste Landkreise Mittelsachsen (EKM) GmbH plant einen neuen Standort für Unterflurcontainer in Roßwein. Das gab Jens Irmer, Geschäftsführer der EKM, auf Nachfrage des DA bekannt. Eingebaut werden sollen die Container am Standort an der Straße der Einheit in Roßwein in der Nähe der Schule. Die Aufträge an die Firmen sind raus, sagt Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer. Sie rechnet damit, dass der neue Containerstellplatz während der Schulferien hergerichtet werden kann. Schon jetzt stehen an der Stelle Container. Probleme mit Müll gebe es an dem Standort nicht, versichert die Bauamtsleiterin.

Beantragt worden ist der mittlerweile zweite Unterflurcontainer für Roßwein seit zwei Jahren, wie Steurer sagt. „Bisher hatte die EKM immer abgelehnt.“ Dieses Jahr erfolgte die Zustimmung. Die EKM finanziert den Bau der Container, die Umsetzung übernimmt die Kommune selbst.

In der Region Döbeln gibt es derzeit neun Unterflurcontainer. Mit sechs Stück steht dabei die Mehrheit in der Stadt Döbeln, Waldheim hat bisher zwei Container im Erdboden versenkt, Roßwein einen. Zwischen 20 000 und 30 000 Euro kostet die Errichtung eines solchen Stellplatzes, informiert EKM-Chef Jens Irmer. Die genaue Kostenhöhe sei abhängig von der Größe des Standplatzes sowie dem erforderlichen Aufwand an Tiefbau- und Bauarbeiten wie der Verlegung von Leitungen oder dem Oberflächenbelag. „Durch die Tatsache, dass derartige Unterflursysteme sehr kostenintensiv sind, werden die Standorte im Vorfeld gründlich geprüft“, ergänzt Irmer. Bevorzugt werden die Behälter in Städten aufgebaut. Sie sollen das Stadtbild verbesser, wilden Müllablagerungen vorbeugen und die Belästigung durch Lärm beim Einwerfen reduzieren. Darüber hinaus sind die Container in der Erde platzsparender und somit auch gut für enge Bereiche in Altstädten geeignet. „Sie sind ein probates Mittel, um in Innenstadtbereichen auf offene Glascontainerstellplätze zu verzichten, und trotzdem eine bürgernahe sowie umweltfreundliche Wertstofferfassung sicherzustellen“, meint Jens Irmer.

Nur ein Container statt zwei

Sowohl aus Sicht der Stadtverwaltungen als auch aus Sicht der Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD) haben sich die Standorte in Döbeln, Waldheim und Roßwein bewährt. Vor gut drei Jahren hat die Stadt Roßwein den ersten Unterflurcontainer an der Rüderstraße eingeweiht. „Die Standorte sehen gut aus. Aber es gibt nur noch jeweils einen Container, wo früher mal zwei gestanden haben. Das heißt, wir müssen einige Standorte jetzt öfter anfahren“, sagt Detmar Lambrecht, Prokurist der EGD. Insgesamt gibt es nach einer Zählung von 2016 rund 220 Glasbehälter im Bereich des Altkreises Döbeln. An drei Tagen in der Woche rücken die Müllwerker aus, um diese zu leeren.

In der Stadt Roßwein hat sich auch an den übrigen Stellplätzen für Altglas in den vergangenen Jahren einiges getan. Mit Geld der EKM hat die Stadt Zäune aufgestellt und Stellplätze gepflastert. Für das kommende Jahr will die Kommune bei der EKM erneut um finanzielle Unterstützung bitten, und zwar für den Stellplatz in Naußlitz. „Die Container stehen dort am Straßenrand. Das ist noch nicht optimal“, sagt Bauamtsleiterin Petra Steurer.

