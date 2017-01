Altgeringswalder ackert sich durchs Studium Christian Damm will Arzt werden. Der Numerus clausus hätte das fast vereitelt. Ein Programm der KV Sachsen macht es dennoch möglich.

Der Altgeringswalder Christian Damm studiert Humanmedizin im ungarischen Pécs. Ein Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen ermöglicht ihm die Erfüllung seines großen Traumes. Das sächsische Modellprojekt „Studieren in Europa - Zukunft in Sachsen“ wurde 2013 von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen und den Sächsischen Krankenkassen ins Leben gerufen. Kernpunkt ist die Nachfolge von Allgemeinmedizinern in der ländlichen Region. Foto: Marion Gründler

Nach dem vierten Semester sollte alles einfacher werden. Über diese Aussage kann Christian Damm nur schmunzeln. Denn die vergangenen Wochen haben dem 22-jährigen Altgeringswalder, der im siebten Semester Humanmedizin studiert, einiges abverlangt. Während einen Tag vor Heiligabend in der sächsischen Heimat manche die Geschäfte nach Geschenken abklapperten oder es sich vor dem Kamin gemütlich machten, schwitzten Christian Damm und sein Geringswalder Studienkollege Tim Sternberg über der Prüfung in Biochemie. Das ist nur eine von unzähligen Leistungskontrollen, die den angehenden Medizinern bis zum Sommer noch abverlangt werden.

Da es in Deutschland viel zu wenige Studienplätze für angehende Mediziner gibt, nehmen beide an einem Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens (KVS) im rund 900 Kilometer entfernten ungarischen Pécs teil. Neben Biochemie schwirrten Christian noch Namen und Wirkungsweisen von bis zu 400 Medikamenten im Kopf herum. „Pharmakologie gehört mit zu den umfangreichsten Fächern und erstreckt sich über drei Semester. Allein dafür haben Tim und ich etwa zwölf Wochen gelernt“, sagt er. Um sich den Stoff anzueignen, habe er eine spezielle Strategie entwickelt, die unter „Eselsbrücke“ bekannt sei. Er hofft, dass die Brücken, die er sich in der Pharmazie baut, auch halten werden. Denn die Abschlussprüfung – „schlicht der Hammer“, urteilt Damm – stehe noch aus.

Von 240 Kommilitonen 60 übrig

Der Altgeringswalder ist aber zuversichtlich. Umschiffte er doch inzwischen eine Reihe von Klippen. Damm verweist auf die Pathologie und die Pathophysiologie. „Das waren Riesenfächer mit zahlreichen Unwägbarkeiten durch die Komplexität des Stoffgebietes.“ In der Vorbereitungszeit hätten sie jede Woche eine neue Leiche auf dem Tisch gehabt, die seziert und deren Organsysteme bis ins Detail hätten bestimmt werden müssen. Vor der Prüfung hätten ihm die Nerven geflattert. „Eine falsche Antwort und ich hätte auf Nimmerwiedersehen nach Hause fahren können“, beschreibt er die Anspannung. „Denn in der Praxis hätte diese eine Fehleinschätzung unweigerlich den Tod des Patienten nach sich ziehen können.“

Nach der vorklinischen Phase des fünften und sechsten Semesters wird der klinische Teil künftig weitaus mehr Raum in der Ausbildung einnehmen. „Wir haben Kontakt zu Patienten der Pécser Universitätsklinik, fragen sie nach ihrem Befinden, nehmen die Anamnese auf und schlagen Behandlungsmethoden vor. Das ist interessant, und was wir dort lernen, prägt sich besser ein.“

Von den 240 Kommilitonen, die 2013 mit ihm und Tim Sternberg in den Studienbetrieb in Pécs eingestiegen waren, ist inzwischen nur noch der „harte Kern“ von 60 angehenden Medizinern übrig geblieben.

Derzeit praktizieren in Geringswalde fünf Allgemeinmediziner. Mit Tim Sternberg und Christian Damm werden vermutlich nur zwei Ärzte „nachwachsen“. „Das wird nicht reichen“, prognostiziert der Student. Solange die Zulassungsbedingungen für Medizinstudenten in Deutschland nicht vereinfacht würden, steuere das Gesundheitswesen früher oder später dem Kollaps entgegen.

Christian Damm hat nicht viel Zeit, über derlei nachzudenken. Das Studium fordert ihn schon wieder. (FP)

