Gut zu wissen Altes Möbelwerk wird zum Bürohaus Ein umtriebiger Freitaler Unternehmer baut das marode Gebäude um. Die Arbeiten starteten gerade noch rechtzeitig.

Weiße Fassade statt brauner Kratzputz. Das Aussehen des ehemaligen Möbelwerks an der Fichtestraße hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Die Bauarbeiten gehen nun im Inneren weiter. © Karl-Ludwig Oberthür

In Potschappel, unweit der Dresdner Straße, verschwindet in den kommenden Monaten ein weiterer Schandfleck. Nachdem die Bauarbeiten an dem ehemaligen Möbelwerk in der Fichtestraße bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen haben, ist nun der Baufortschritt deutlich zu erkennen. Das Dach ist bereits fertig gedeckt und die Fassade ist neu gestaltet. Die Farbgebung – weiß mit einem grünen Streifen – ist dabei ein Hinweis darauf, wer hinter dem Projekt steckt. Zum Ende des zweiten Quartals, also voraussichtlich im Juni, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, teilt Investor Karsten Tobias mit. Der Unternehmer, der mit seiner Frau in Freital einen Pflegedienst führt, baut derzeit auch das ehemalige Capitol-Kino an der Dresdner Straße zu einer Physiotherapie, einem Sanitätshaus und Schulungszentrum um. Die Fassade dort wurde ähnlich gestaltet wie nun an der Fichtestraße.

Wie Tobias mitteilt, ist die Außenhülle des Dreigeschossers mittlerweile komplett fertiggestellt. Auch die Arbeiten für die Dachstuhlsanierung, Dacheindeckung, Wärmedämmung und der Fassadenputz sowie die Erneuerung von Fenstern und Türen seien abgeschlossen. Die Bauarbeiten gehen nun im Inneren des Hauses weiter. Die Räume in den einzelnen Geschossen werden dort neu aufgeteilt. Außerdem lässt Tobias neue Fußböden, Wände und Decken einbauen. Schon fertig ist die Installation einer modernen Heizungsanlage. Außerdem wurden die Elektroleitungen komplett erneuert.

Mieter schon gefunden

Dabei sei der Zustand des Hauses bei Beginn der Arbeiten alles andere als erfreulich, so Tobias. Mehr als die Hälfte des Dachstuhles sei einsturzgefährdet beziehungsweise sei schon eingebrochen gewesen. Das Mauerwerk war seinen Angaben nach stark durchnässt und die Elektroanlage sowie die Heizung waren nicht mehr vorhanden.

Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten soll das Haus als Bürogebäude genutzt werden. Nach Angaben von Tobias sei auch schon ein Mieter mit einem langfristigen Mietvertrag dafür gefunden worden. Um wen es sich dabei handelt, verrät der Unternehmer nicht. Auch zur Investitionssumme will sich der Freitaler nicht äußern.

Tobias hatte das ehemalige Möbelwerk im März 2016 von der Stadt gekauft. Der Stadtrat hatte damals einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Neben Tobias hatte noch ein anderes Freitaler Unternehmen ein Angebot für die Immobilie eingereicht. Auch Großinvestor Milan Vorhand, dem mehrere Wohnhäuser an der Dresdner Straße gehören, hatte sich zuvor für die mehrgeschossige Immobilie interessiert, um dort Wohnungen einzurichten. Dauerhafte Wohnungen können in dem Haus aber nicht entstehen, weil das Grundstück als Gewerbegebiet ausgewiesen ist und dies deshalb nicht zulässig ist.

Als die Flüchtlingszahlen in Freital zum Jahreswechsel 2015/2016 ihr Hoch erreichten, hatte die Stadtverwaltung das Haus sogar einmal als Unterkunft für Asylbewerber im Auge. Für die vorübergehende Unterbringung der Menschen wäre eine Ausnahme möglich gewesen und man hätte das Gebäude temporär zum Wohnhaus machen können. Die Stadt hatte das Gebäude der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz (GVS) angeboten. Die kreiseigene Firma war mit der Unterbringung von Asylbewerbern beauftragt. Die GVS teilte der Stadt aber mit, dass das Haus für die Unterbringung von Asylbewerbern ungeeignet ist. Die Stadt prüfte das Haus daraufhin noch einmal selbst, musste aber feststellen, dass ein Umbau zu teuer wäre. Das sei wirtschaftlich nicht darstellbar, sagte Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos) damals.

zur Startseite