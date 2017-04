Altes Kino wird ins Heute geholt Das Lichtspielhaus Königstein muss dringend saniert werden. Doch das ist nicht ganz billig.

Ein Verein will das alte Kino auf der Goethestraße in Königstein herrichten. © Thomas Schlorke

Das alte Kino ist im wahrsten Sinne des Wortes alt – und sanierungsbedürftig. „Für den Erhalt des Kinos wurde schon seit vor der Wende nichts mehr getan“, sagt Manfred Schlotzhauer vom Verein Königsteiner Lichtspiele, dem das ehemalige Kino gehört. Der Verein veranstaltet regelmäßig Film-, Musik- oder Theateraufführungen. Die Bedingungen dafür sind sehr schlecht geworden. Im Winter ist der große Saal nur nutzbar, wenn er vorher mit einem Holzofen beheizt wurde. Denn eine ordentliche Heizung fehlt. Durch die Lage am Hang sind die Außenwände durchfeuchtet. Schäden an Putz und Mauerwerk sind die Folge. Das Raumklima wird durch die Feuchtigkeit stark beeinträchtigt, was beispielsweise Fotoausstellungen unmöglich macht. „Es muss wirklich etwas getan werden“, sagt Manfred Schlotzhauer. Neue Toiletten und eine neue Heizung werden gebraucht. Das Obergeschoss, was bisher ungenutzt ist, soll ausgebaut werden. Dort könnten Gruppenräume entstehen. Das sei wichtig, da das Kino jetzt auch als Vereinsgebäude genutzt wird. Doch zuerst muss die Feuchtigkeit raus: Das Gebäude muss trockengelegt werden. Das kostet etwa 36 000 Euro. Etwa 6 000 Euro kann der Verein selbst aufbringen. Für den Rest bittet er um Spenden. Ist das Gebäude vor Feuchtigkeit geschützt, kann weitergebaut werden. Dafür sei man bereits dabei, passende Fördermöglichkeiten auszuloten, sagt Manfred Schlotzhauer. Denn der Verein wünscht sich, dass das Kino bald wieder in neuer, alter Pracht erstrahlt. (kk)

Spenden bitte an das Vereinskonto bei der Ostsächsischen Sparkasse Königstein, IBAN: DE 37 8505 0300 0221 0415 83, Stichwort „Trockene Füße“

zur Startseite