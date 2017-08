Altes Hortgebäude bleibt stehen Während die neue Einrichtung gebaut wird, hat die Gemeinde schon Pläne für das alte Haus.

„Wir haben nicht geplant, das Gebäude abzureißen“ – Bürgermeister Ralf Hänsel. © SZ-Archiv/Lutz Weidler

Das Baugerüst am neuen Hort an Zeithains Hauptstraße ist bereits gefallen. Damit gibt es jetzt Baufreiheit für die Gestaltung der Außenanlagen, sagt Zeithains Bauamtsleiter Holger Koßwig. Den Auftrag erhält die Riesaer Firma Opti Bau, das hat der Gemeinderat bereits einstimmig beschlossen. Die Arbeiten beinhalten unter anderem den Bau der Terrasse, der Parkplätze und der Zuwegung, die Kosten betragen mehr als 174 000 Euro. Außerdem soll in diesem Rahmen ein großer Sandkasten entstehen, in dem in den nächsten Jahren Spielgeräte eingesetzt werden können. Denn laut Bauamtsleiter Koßwig sollen nur ein paar wenige, gut erhaltene Außenspielgeräte vom alten Hort im Ring der Freundschaft mit an die Hauptstraße umziehen. Der Rest soll am alten Standort verbleiben, der künftig wahrscheinlich als eine Art Begegnungsstätte weiter genutzt werden soll.

„Wir haben nicht geplant, das Gebäude abzureißen“, so Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Das Haus sei zwar gefahrlos nutzbar, aber asbestbelastet – ein Abriss wäre deshalb sehr teuer. Deshalb gibt es bereits Gespräche mit einem Vermieter, der das Gelände mieten will.

