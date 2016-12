Altes Handwerk in neuem Laden Passend zur dunklen Jahreszeit bringt Marion Krause jetzt Licht ins Dunkel. Im November eröffnete sie ein Kerzengeschäft.

Marion Krause zeigt in ihrer Kerzenzieherei auf der Berliner Straße, wie die weißen Rohlinge ihre individuelle Farbgebung erhalten. © Klaus-Dieter Brühl

Schon der Name hat etwas Besonderes: „Der andere Laden“ hat Marion Krause ihr Geschäft benannt. Ein kleines Geschäft auf der Berliner Straße 10, in welchem seit ein paar Wochen Kerzen jeglicher Art angeboten werden. Von der 57-Jährigen mit viel Liebe und Geschick selbst hergestellt, gibt es sie in verschiedenen Farben und Formen. Kein Wunder auch, Marion Krause hat jahrelange Erfahrung. Betrieb sie drei Jahre lang die Kerzenzieherei in Riesa, war sie danach für die Diakonie in Großenhain tätig. Zum 1. November hat sie sich nun selbstständig gemacht. In ihrer kleinen Werkstatt im Hinterzimmer stellt sie mit Hilfe eines Wachsschmelztopfes die begehrten Kerzen her. In sechs verschiedene Töpfe können die schmalen, kurzen, dicken oder dünnen Kerzen getaucht werden und nehmen jeweilig eine andere Farbe an.

Nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Berliner Straße im Frühjahr, so Marion Krause, möchte sie dann auch die Möglichkeit des Kerzenziehens für Besucher anbieten. Gerade bei Kindern sei dieses alte Handwerk sehr beliebt. Und nicht zu vergessen: Die Ladeninhaberin weiß so einiges über die Kerzen zu erzählen.

