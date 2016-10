Altes Gleis wird Radweg Mit der langersehnten Verbindung an der ELG Holz und einem Raddamm auf alten Gleisen wird das Radeln in der Stadt bereichert. Auch am Stadtring tut sich was.

Das Anschlussgleis zum Agro-Service wird schon seit Langem nicht mehr genutzt, hier soll ein Raddamm durch die Stadt von Zschieschen nach Mülbitz führen.

Gebaut wird derzeit ein neuer Rad- und Fußweg an der Weberallee.

Die Kernstadt Großenhain hat ein relativ gut ausgebautes Radwegenetz, wie diese Karte verdeutlicht. Aber tatsächlich sind längst nicht alle Trassen durchgängig.

Am Radweg nach Kleinthiemig wird kräftig gebaut. Nach vielen Hürden und langem Drängen der Einwohner schafft der Landkreis die straßenbegleitende Trasse vor allem für die Schulkinder. Ein schwerer Unfall hatte den Anstoß gegeben. In touristischer Hinsicht kann sich Großenhain bereits sehen lassen. Seit 2015 sind die letzten Abschnitte der Röder-Radroute im Stadtgebiet ausgeschildert. Ein Blick auf die Stadtkarte zeigt, dass das Rathaus in verschiedenen Formen versucht (s. Grafik), den Radfahrern mit möglichst separaten Strecken sicheres Fahren zu bieten.

Radwege sollten durchgängig sein

In der Innenstadt gibt es aber noch Spielraum. Das bestätigen auch die Radfahrer selbst. Eine kleine Umfrage in der Facebook-Gruppe „Radsportfreunde Großenhain“ zeigt den Grad der Zufriedenheit. So schreibt der passionierte Radler Ralf Braune: „Die Radwege in der Innenstadt sind okay, wenn auch leider meistens nicht durchgängig. Gut sind die Radwege von der Meißner Straße entlang der Röder durch das Landesgartenschaugelände bis zur Martin-Scheumann-Straße. Auf der Radeburger Straße wäre ein Radweg bis zum Anschluss an den Radweg nach Folbern nicht schlecht.“

Freizeitradler Mike Preibisch meint: „Ein optimaler Radweg ist von Kleinthiemig nach Walda. Nicht optimal ist der Weg von Nasseböhla über den Spitalteich nach Großenhain. Den habe ich schon vor zwei Jahren über die SZ bemängelt, aber nix ist passiert. Dringend wichtig wäre auch ein Radweg von Großenhain nach Priestewitz. Der Großenhainer Axel Jacob ergänzt: „Der Radweg nach Weßnitz ist auch optimal zum Üben für Inliner.“

Bessere Durchgängigkeit und Sicherheit versucht die Stadt jetzt, an zwei Stellen zu schaffen: Am Röderneugraben soll endlich ein durchgängiger Radweg an der ELG Holz gebaut werden (SZ berichtete). Bis Ende Juli nächsten Jahres müssen die Radler aber noch warten, wenn die Stadträte das Bauvorhaben demnächst beschließen. Fertig geworden ist bereits die Weberallee zwischen Dresdner Straße und Lessingplatz. Rad- und Fußweg im Randbereich können noch bis Jahresende dauern. Hier werden neue Medien verlegt. Das erklärte Ziel ist, dass letztlich ein durchgängiger Radweg rund um die Innenstadt führt.

Besser durch den Eisenbahntunnel

Im Süden der Kernstadt könnte sich das Radfahren spürbar mit einer neuen Querspange von Zschieschen nach Mülbitz verbessern. Dank der Deutschen Bahn, die schon die B-98-Ortsumgehung finanzierte, soll in absehbarer Zeit das Bahngleis des früheren agrochemischen Zentrums, die alte Schmiede-Bahn, als Radweg ausgebaut werden. Damit hätte Großenhain städteplanerisch mit einem Schlag die Radverbindung quer durch die Stadt, die ihr bislang immer gefehlt hat. 2018 soll zudem der Radweg nach Priestewitz entlang der B 101 gebaut werden. 20 Jahre kämpfte Großenhain um diese Trasse. Es ist ein teures Vorhaben – 4,7 Millionen Euro kostet es. Die Stadt muss aber nur 35 000 Euro dazugeben, fast alles wird vom Bund bezahlt. Auch das ist ein Ergebnis jahrelanger Arbeit. Die bürokratischen Hürden waren nicht viel geringer als die finanziellen.

Mit dem Bahnausbau auf der Berliner Strecke werden sich auch die Bedingungen für Radfahrer durch den Tunnel Großraschützer Straße verbessern. Kommendes Jahr soll er zweispurig befahrbar gemacht werden, zehn Meter breit, mit jeweils einem 50-Zentimeter-Schutzstreifen und einem Radweg versehen. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke hält die neue Tunnelbreite für völlig ausreichend.

Ursprünglich war sogar einmal von zwölf Meter Breite die Rede. Nicht überall, wo gebaut werden könnte, wird das aber gemacht. So wünschte sich ein Anwohner einen Radweg an der Berliner Straße, die auch gerade saniert wird. Doch die Stadt sagte Nein. Denn die Straße liege schon in der 30er-Zone. Man möchte hier nicht auf Parkflächen verzichten.

