Altes Gewandhaus in Grün Das historische Gebäude kehrt nicht an den Neumarkt zurück, wird aber anders nachgebildet.

zurück Bild 1 von 2 weiter So soll das grüne Gewandhaus ab Frühjahr 2019 aussehen, mit 28 Platanen, Bänken und gestalteten Steinen. © Visualisierung: Landschaftsarchitekten Rehwaldt So soll das grüne Gewandhaus ab Frühjahr 2019 aussehen, mit 28 Platanen, Bänken und gestalteten Steinen.

Eveline Eaton spendet als Dresden-Trust-Vorsitzende 30 000 Euro für Bänke und Bäume. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ist mit ihr auf der Fläche dafür auf dem Neumarkt.

Lange und heftig wurde in Dresden diskutiert, ob der Neumarkt ein modernes Gewandhaus verträgt. Gegenüber der Frauenkirche, kurz vor der Heinrich-Schütz-Residenz sollte es entstehen. Doch vielen war der Entwurf nicht historisch genug. 2008 stoppte der Stadtrat das Verfahren, setzte das Projekt für mindestens zehn Jahre aus. Jetzt, zehn Jahre danach, kommt das Alte Gewandhaus, das eigentlich das dritte in Dresden war, auf eine andere Art und Weise zurück. Am Freitag starteten Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) die Gestaltung auf dem Neumarkt. Bis zum Frühjahr 2019 sollen an der Stelle 28 Platanen stehen, die die Umrisse des Gewandhauses bilden. Das Gewandhaus wurde 1593 gebaut.

Dort wurde unter anderem mit Stoffen, also Tuch, für Gewänder gehandelt. 1791 wurde es abgerissen, weil es im Siebenjährigen Krieg stark zerstört worden war. Natursteine werden nun so gepflastert, dass sie historische Tuchbahnen unter den Bäumen darstellen. So sollen anatolischer Kelim, venezianische Spitze, Herringbone Tweed und Lausitzer Leinen nachgebildet werden. Schmidt-Lamontain findet das Projekt „toll“. Dadurch soll der Streit um die Bebauung endgültig begraben werden und ein Platz zum Verweilen, samt Bäumen, auf dem Neumarkt geschaffen werden. Denn es werden auch sieben Bänke und ein Brunnen aufgestellt. Die Bäume werden bereits in einer Baumschule großgezogen. Wenn sie im Oktober auf dem Platz gepflanzt werden, sollte der Kronenansatz eine Höhe von vier Metern und diese eine ordentliche Ausdehnung haben. Das gesamte Projekt kostet rund 1,1 Millionen Euro.

Ursprünglich waren dafür mal 600 000 Euro vorgesehen. Doch wegen Bauverzögerungen am Neumarkt wurde das Grüne Gewandhaus zeitlich verschoben. Nun seien die Baukosten höher, begründet die Stadtverwaltung die Verteuerung. Denn eigentlich hatte der Stadtrat es bereits 2011 beschlossen. Aus der Zeit stammen auch die geplanten Kosten.

Mehr als 60 000 Euro hat die Stadt bereits von Gönnern erhalten. Allein 30 000 Euro davon stammen von Dresden Trust, einer britischen Organisation, die 1993 gegründet wurde. Damals als Reaktion auf den „Ruf aus Dresden“ zum Wiederaufbau der Frauenkirche, und um harmonische Beziehung zwischen Briten und Dresden zu fördern. Dresden Trust sammelte damals mehr als eine Million Euro und ließ das Kuppelkreuz für die Kirche anfertigen. Bis heute spendet die Organisation für ausgewählte Projekte.

Die Vorstandsvorsitzende Eveline Eaton übergab am Freitag den Scheck fürs Grüne Gewandhaus. Aber auch die Kreuzkirche, Firmen und Privatpersonen spendeten bisher. „Es gibt noch Chancen, für Bäume zu spenden“, so Oberbürgermeister Hilbert, der sich für die bisherigen Spenden ausdrücklich bedankte. „Für den schönsten Platz der Stadt“, betonte er. Sieben Bänke und acht Bäume sind durch Spenden gesichert. Demnach wären noch 20 Platanen zu haben. Für einen dieser Bäume werden rund 5 000 Euro benötigt.

Die übrige Summe wird aus Fördermitteln von Bund und Land und Eigenmitteln der Stadt finanziert. 2010 gab es wegen der Gewandhauspläne und der Diskussionen darum die erste Dresdner Debatte. In der wurde klar, dass eine Mehrheit gegen die Bebauung mit einem modernen Gewandhaus ist. Vielmehr wünschten sich die Dresdner dort Bänke im Schatten unter Bäumen. Die bekommen sie nun.

zur Startseite