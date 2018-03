Altes Brauereigelände wird schick gemacht

Das ist für das Gelände der alten Brauerei geplant

Gut 25 Jahre stand die ehemalige Brauerei in Bad Muskau leer. „Wenn man die Stadtentwicklung in Bad Muskau weiterdenken will, kommt man am Brauereistandort nicht vorbei“, meint Cord Panning bereits während der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche. Zuständig für das Gelände ist derzeit das Zentrale Flächenmanagement Sachsen. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung dafür wurde vom Landratsamt erteilt, informiert Bürgermeister Andreas Bänder (CDU). Zunächst werden Anlagen abgerissen, die mit dem historischen Bau nichts zu tun haben, wie etwa die alte Mosterei. „Der prägnante städtebauliche Akzent soll deutlicher wahrnehmbar sein.“ Die Ausschreibung dafür läuft. Darüber hinaus stehen Sicherungsarbeiten an – an Dächern, Fenstern und Türen. Strom wurde bereits herangeführt, das Gleiche soll mit Wasser passieren. Das heißt, man könnte später das Brauereigelände auch in Events einbinden, wie es zum Tag des offenen Denkmals im letzten Jahr schon getan wurde. Ein komplettes Nutzungskonzept steht jedoch noch aus. „Es ist mein Wunsch, dass die Brauerei eines Tages für junge und aufstrebende Leute zur Verfügung steht“, sagt Michael Kretschmer mit Blick auf mögliche Ausstellungen und ergänzt: „Ziel ist es, den Menschen das Gebäude wieder zurückzugeben.“ Etwa eine Million Euro hat der Freistaat für die Sicherung des Gebäudes zur Verfügung gestellt. Auf dem Plan steht, die Außenfassade des Gebäudes instand zu setzen. Die Fertigstellung des Hauses wird einige Jahre dauern, kündigte der Stiftungs-Geschäftsführer an und bittet die Bad Muskauer um Geduld. Schlussendlich ist geplant, den fertigen Baukörper an die Stiftung zu übergeben. Eine Frage, mit der es sich aber noch zu beschäftigen gilt, ist, welche Flächen nach der Sicherung bebaubar sein werden.

Das geht gerade im Badepark vor sich

Der Badepark in Bad Muskau ist ein zweiter großer Schwerpunkt. Die Sanierung des Wohnhauses „Villa Bellevue“ soll im Frühsommer beendet sein. 1,3 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. „Dann geht es in die Vermietung“, so Cord Panning. „Historisches Wohnen – diese Rolle nimmt das Haus wieder ein.“ Wenn in diesem Jahr die Außensanierung vorbei ist, werden in der Villa Pückler 1,8 Millionen Euro verbaut sein. Das Haus soll bekanntlich eine Ausstellung beherbergen. „Wir arbeiten an einem fantastischen Museumskonzept“, so der Stiftungs-Geschäftsführer. Das dritte große Bauvorhaben ist das Badehaus, im Wesentlichen finanziert mit Interreg-Mitteln. In einem neu geschaffenen Nebengebäude wird es Toiletten für Park- und Waldeisenbahngäste geben, aber auch weitere Informationen zum Bade- und Pückler-Park. Fertig werden soll das Ganze in diesem September, so das Ziel. Die verbliebenen Gebäudeteile sollen in einem dritten Bauabschnitt bis 2020 hergerichtet werden. Weitere kleine Geschichten, die je nach Kassenlage und Agenda umgesetzt werden sollen: Bepflanzungskonzepte für den sogenannten Talgarten werden weiterentwickelt; ein kleiner Musikpavillon, der an einem Standort auf der Kuppe, wo früher das Kurhaus gestanden hat, soll entstehen. Der Springbrunnen soll aktiviert werden.

Das sind Überlegungen den Unesco-Geopark betreffend

2019 steht die Unesco-Re-Evaluierung für den Geopark Muskauer Faltenbogen an. Die Standards, so der Eindruck von Cord Panning, seien dabei höher angesetzt als die für das Weltkulturerbe. Die Herausforderung für den Geoprak sei es, die tollen Landschaftsstrukturen, die häufig im Verborgenen schlummern, sichtbar zu machen. Dazu gehöre natürlich Infrastruktur, seien es Wanderwege oder Radwege. Gut wäre, den Faltenbogen entlang seiner Ausprägung durchwandern zu können, was aktuell nicht möglich sei. Institutionelle Förderung sei jedenfalls willkommen, genauso wie exklusive Faltenbogen-Veranstaltungen. „Vielleicht kriegen wir es mal hin, dass die sächsischen Kulturtanker sich zu diesem Standort bekennen.“ Ideal wären Veranstaltungen, die es in Großstädten wie Dresden, Leipzig oder Chemnitz nicht gibt, gemeinsam mit großen Kultureinrichtungen. Cord Panning schlug so den Bogen zum Thema Besucherzentrum, das für den Weiterbestand des Unesco-Geoparks unbedingt notwendig sei. Die Stiftung hat dafür das Kavalierhaus vorgeschlagen. „Diese Idee finde ich hervorragend“, unterstreicht der sächsische Ministerpräsident. Geplant ist hier neben Informationsangeboten auch eine Ausstellung. Ein Arbeitstitel könnte sein: Von der Eiszeit bis zu Pückler. „Wenn man das macht, dann muss man einen guten Anspruch haben, es ein Knaller sein, so attraktiv sein, dass man noch mal eine ganz andere Besucherklientel anspricht.“ Nicht zuletzt gehe es darum, Besucher auch im Winter in den Park zu locken. Eine Diskussion dazu soll es Ende April im Stiftungsrat geben. Im Moment läuft eine Machbarkeitsstudie, die mehrere Standorte vergleicht.