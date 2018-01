Altes Amtgericht steht wieder zum Verkauf Vor einem Jahr ist die Immobilie vom Freistaat veräußert worden. Jetzt will der Besitzer fast das zehnfache des Preises haben.

as ehemalige Amtsgericht an der Döbelner Straße in Roßwein wird im Internet für zwei Millionen Euro angeboten. © Dietmar Thomas

Roßwein. Das ehemalige Amtsgericht in Roßwein hat vor einem knappen Jahr den Besitzer gewechselt. Das Grundstück ging zu einem Preis von 224 000 Euro an einen privaten Investor aus Deutschland. Das Mindestgebot hatte bei 180 000 Euro gelegen (DA berichtete). Doch nun wird das Grundstück samt der Gebäude erneut zum Verkauf angeboten. Allerdings fast zum zehnfachen des Preises, der bei der Versteigerung erzielt wurde. Auf dem Internetportal Immobilienscout24.de wird das Grundstück als „repräsentatives, denkmalgeschütztes Gebäudeensemble nur etwa 35 Kilometer von Dresden entfernt“ beschrieben. Der Preis der aufgerufen ist, liegt bei 1 999 000 Euro. „Nutzung als Mehrfamilienhausanlage, Hotel, Gewerberäume oder Privatklinik denkbar. Zustand zum größten Teil saniert und für Büronutzung mit hervorragender Technikausstattung versehen“, heißt es in dem Exposé weiter.

Auch Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat von dem Angebot im Internet erfahren. Er zeigte sich bestürzt, was auf dem Immobilienmarkt alles möglich ist. „Wir haben die Studentenwohnheime 2008 extra gekauft, damit sie keinen Glücksrittern in die Hände fallen. Bei dem Verwaltungs- beziehungsweise Hauptgebäude ist uns das nicht gelungen. Sie wurden für kleines Geld von den jetzigen Eigentümern erworben und stehen jetzt für knapp zwei Millionen Euro zum Wiederverkauf“, sagte Lindner.

Bei den unmittelbaren Nachbarn stößt das Internetangebot ebenfalls auf Unverständnis. „Wir hatten viele Jahre die Verbindung zur Fachschule. Mich ärgert sehr, dass das so gelaufen ist“, sagte Dieter Beyer. Zudem beschwert sich der Roßweiner darüber, dass der jetzige Besitzer seiner Straßenreinigungspflicht nicht nachkommt.

Bei Stefan Wagner, Ansprechpartner für Pressefragen beim Zentralen Flächenmanagement (ZFM) des Freistaates Sachsen, stößt dieses Angebot eher auf Unverständnis. „Grundsätzlich kann jeder Immobilienbesitzer einstellen, was er will. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Grundstück für zwei Millionen Euro verkauft wird“, sagte Wagner. Der Freistaat habe seit 2014 versucht, einen Käufer zu finden. Erst 2017 sei das gelungen. „Deshalb würde es mich wundern, wenn sich zu diesem Preis ein neuer Käufer findet“, so Wagner.

Der Döbelner Immobiliensachverständige Hans-Peter Dietrich drückt es mit klaren Worten aus: „Hier verspekuliert sich jemand.“ Er selbst hat das Grundstück und die darauf stehenden Häuser schon einmal begutachtet, und findet, dass der vom Freistaat erzielte Preis in Ordnung ist. „Dass man in Roßwein dafür knapp zwei Millionen Euro bekommt, kann ich mir nicht vorstellen“, so Dietrich. Der Experte sieht vor allem die Verwendung als großes Problem. „Die Idee, es als Ärztehaus zu nutzen, hat sich erledigt, weil das nun in der alten Post gebaut wird. Auch für die Verwendung als Büro- oder Wohnhaus sehe ich wenig Chancen“, so Dietrich.

Auf dem reichlich 10 800 Quadratmeter großen Grundstück stehen drei Häuser: A mit einer Nutzfläche von 115 Quadratmeter, B inklusive Anbau von mehr als 1 000 Quadratmeter sowie M zuzüglich der Nebenflächen mit knapp 1 500 Quadratmeter. Erbaut sind Haus A und B etwa 1901 – sie stehen unter Denkmalschutz –, Haus M Anfang der 1970er-Jahre. Sie wurden in den vergangenen Jahren ganz unterschiedlich genutzt: als Prüfungssaal, als Strafzelle, in der ganz früher wahrscheinlich die Straftäter bis zu ihrer Verhandlung einquartiert waren, als Partyraum und Wohnheim und für Vorlesungen. Bis zum Herbst 2014 waren in dem Komplex die Fakultäten Soziale Arbeit und Maschinenbau/Feinwerktechnik als Außenstelle der Fachhochschule Mittweida untergebracht. Im Jahr 2015 zogen Flüchtlinge ein, die bis Anfang 2017 in den Häusern A und M untergebracht waren. Seit dem Auszug der Flüchtlinge stehen die Gebäude leer.

