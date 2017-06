Alterssitz statt Abstellgleis Pünktlich zur Inbetriebnahme der Bahnstrecke soll 2018 auch das Nieskyer Bahnhofsgebäude fertig saniert sein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schon seit Jahren ist das Nieskyer Bahnhofsgebäude eine Baustelle. Auch wenn der Fortschritt nach außen hin kaum sichtbar ist. © andré schulze Schon seit Jahren ist das Nieskyer Bahnhofsgebäude eine Baustelle. Auch wenn der Fortschritt nach außen hin kaum sichtbar ist.

Herbert Pflieger, Bahnhofsbesitzer

Hinter den Kulissen hat Herbert Pflieger schon viel Kraft und Zeit in den Nieskyer Bahnhof gesteckt. Ab Herbst soll der Fortschritt für alle Nieskyer sichtbar werden. Dann erhält das in die Jahre gekommene Gebäude nämlich einen neuen Außenputz, kündigt dessen Besitzer an. Der restauriert das Haus schon seit mehreren Jahren Stück für Stück. Denn Zeit für die Sanierung bleibt ihm immer nur in den den kühleren Monaten, da er den Sommer über ein Catering betreibt.

Eine Saison will der gelernte Betriebsschlosser noch zwischen Niesky und dem hessischen Wetzlar pendeln, dann werden sich seine Frau und er ganz in der Oberlausitz niederlassen. Nach der Fußballweltmeisterschaft 2018, kündigt der 65-Jährige an, werden die Umzugskisten gepackt. Bis dahin soll die Dachgeschosswohnung im Bahnhofsgebäude fertig sein. Doch verspricht das Haus, das direkt neben der Niederschlesischen Magistrale steht, wirklich ein ruhiges Altenteil? „Oben hört man die Züge nicht“, sagt Herbert Pflieger. Ein Test stimmt ihn hinsichtlich des Lärms zuversichtlich. Nur im Untergeschoss, wo ein Lokal entstehen soll, braucht es noch eine Schallschutzwand.

Als Mieter für das Untergeschoss wünscht sich Herbert Pflieger ein Schnellrestaurant im Stile von Subway oder McDonalds. Es sollen sogar schon Interessenten aus Dresden da gewesen sein, erzählt er. Doch die Verhandlungen mit den großen Franchise-Ketten gestalten sich zäh und stehen wohl erst am Anfang. Der Bahnhofsbesitzer verspricht dem Mieter viel Platz für wenig Geld. Noch hat aber offenbar niemand angebissen. Immerhin sind die Wasserleitungen im Untergeschoss schon erneuert worden. Neue Elektroanlagen für die geplante Gastronomie stehen aber weiterhin auf Herbert Pfliegers Aufgabenzettel. Noch bleibt ja Zeit bis er sich ganz in Niesky niederlässt.

Doch warum zieht es den gebürtigen Münchner überhaupt so weit nach Osten? Er sei als Monteur früher viel in der ehemaligen DDR unterwegs gewesen, erzählt Herbert Pflieger. Damals habe er nicht nur Eisenhüttenstadt und das Mansfelder Land, sondern auch Niesky kennengelernt. Bayern kenne er in und auswendig. In der Oberlausitz aber gebe es für ihn noch viel zu entdecken. Bad Muskau beispielsweise gefalle ihm sehr gut. Und da er früher selbst Eishockey gespielt hat ist ihm auch Weißwasser ein Begriff. „Die Ecke gefällt uns einfach“, sagt er.

Geärgert hat ihn indes, dass im Verkaufsangebot für den Nieskyer Bahnhof einst von einer Nebenstrecke die Rede gewesen ist. „Ich wusste beim Kauf nicht, dass das eine Transitstrecke wird“, so Herbert Pflieger. Trotzdem wird ihn das nicht davon abhalten, in den Bahnhof zu ziehen. Der könnte im kommenden Jahr neu aufblühen. Denn ab dem Fahrplanwechsel im Dezember halten wieder Personenzüge in Niesky, Klitten, Mücka und allen anderen Bahnhöfen entlang der Strecke Görlitz-Hoyerswerda. Das hatte der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Ende März in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Auf der Strecke werden dann Triebwagen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft, kurz Odeg, pendeln.

Das Unternehmen hatte den Zuschlag dafür bereits 2015 bekommen. Zu diesem Zeitpunkt bestand aber noch keine Sicherheit über die künftige Finanzierung des Nahverkehrs in Sachsen, sodass der Zuschlag nur unter Vorbehalt erteilt worden war. Inzwischen sind die Finanzprobleme ausgeräumt. Damit besteht dann auch eine direkte Zugverbindung zwischen Görlitz, Niesky und dem Lausitzer Seenland. Zurzeit wird die Verbindung noch im Schienenersatzverkehr bedient. Mit der Wiederbelebung der Bahnstrecke bieten sich auch dem Bahnhofsbesitzer neue Möglichkeiten. Der hofft noch immer auf einen Bäcker und einen Kiosk im Gebäude. Nur einen Bierausschank schließt Herbert Pflieger kategorisch aus.

Mit der Deutschen Bahn verhandelt der Bahnhofsbesitzer derzeit auch wegen eines Schuppens. Der wird wohl verschwinden, um Platz für eine Unterführung zu machen. Dafür soll Herbert Pflieger auch einen Teil seines Grundstückes an die Bahn abtreten. Die elektrifiziert derzeit die Strecke zwischen der deutsch-polnischen Grenze bei Horka und Hoyerswerda und baut sie zweigleisig aus. Die gesamte Investition beläuft sich auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Künftig sollen hier vor allem Güterzüge im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und Polen fahren.

Auch in der Grenzstadt Görlitz haben sich Herbert Pflieger und seine Frau vor Jahren nach einer Immobilie für das Alter umgeschaut. Dass die Wahl letztlich auf Niesky gefallen ist, hängt auch damit zusammen, dass der Nieskyer Bahnhof mehr Freiheiten bietet. „In Görlitz haben wir zwar einige sehr schöne Gebäude gesehen, die uns auch gereizt hätten, doch diese stehen zumeist unter Denkmalschutz“, sagte der Bauherr schon 2012. Die Auflagen des Denkmalschutzes würden ihn in seinen Plänen einengen. Überzeugt hat das Ehepaar letztlich auch die freundliche Art der Menschen in und um Niesky. So schaut schon jetzt ein Herr regelmäßig im Bahnhof nach dem Rechten, wenn Herbert Pflieger nicht da ist.

Vor ihm liegt bis zum Sommer 2018 noch eine ganze Menge Arbeit. Die Größe der vor ihm stehenden Aufgabe schreckt ihn bis heute nicht ab. „Ich bin Restaurator und Bauarbeiter aus Leidenschaft. Ich habe schon einige alte leer stehende Gebäude für Wohnzwecke umgebaut“, sagte er schon 2012. Durch seine handwerkliche Begabung spare er viel Geld, da er fast alles alleine bewerkstelligen kann.

zur Startseite