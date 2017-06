Alternativen zum Kabelausbau gesucht Die Gemeinde könnte der Breitbandausbau 275 000 Euro kosten. Dafür müsste sie einen Kredit aufnehmen.

In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig müssen 200 Haushalte, zwölf Gewerbebetriebe und drei Institutionen mit dem schnellen Internet versorgt werden. Das sind insgesamt 215 Anschlüsse. Zurzeit müsste die Gemeinde dafür einen Eigenanteil in Höhe von 275 000 Euro tragen. Dafür müsste ein Kredit aufgenommen werden.

Daran, dass das dringend notwendig ist, um die Attraktivität der ländlichen Region zu steigern, gibt es keinen Zweifel bei den Gemeinderäten. „Wir haben keine Alternative. Das schnelle Internet wird dringend benötigt“, so Gemeinderat Roland Göllnitz. Die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Konrad meinte: „Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen für das zahlen, wofür der Staat zuständig ist und sehen, wie wir das Vorhaben finanziell stemmen.“

Die Räte gaben zur Sitzung nur zu bedenken, dass die Erschließung mit Glasfaserkabel bis zum letzten Haus in der Gemeinde und bis zur Umsetzung des Projektes zu teuer und bis dahin veraltet sein könnte.

Bisher wurden nur zwei Varianten geprüft, für die es voraussichtlich Fördergeld in Höhe von 90 Prozent der Baukosten geben soll. Hinzu kommt, dass sich ein Telekommunikationsunternehmen bereit erklärt hat, das Kerngebiet – dazu gehören unter anderem Zschaitz, Lüttewitz, Goselitz und Möberitz – auf eigene Kosten auszubauen. Welches material dieses Unternehmen verwendet, darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Die Erschließung des Bereiches, für den die Kommune zuständig ist, würde fast 2,9 Millionen Euro kosten. Wenn der Synergieeffekt durch den gemeinsamen Ausbau mit Ostrau genutzt wird, soll der Eigenanteil um 19 000 Euro günstiger werden. Die Gemeinde müsste dann einen Eigenanteil von 275 000 Euro aufbringen.

„Wir müssen eine praktikable Lösung finden. Es kann nicht sein, dass nicht einmal Bilder verschickt werden können“, so Gemeinderat Jörg Fritzsche. Weil die Ansiedlung im Gemeindegebiet einem Schweizer Käse gleicht und deshalb lange Kabelstrecken notwendig sind, forderte Rat Thomas Pilz: „Da muss es doch speziell für den ländlichen Raum eine andere Lösung geben. Die Räte hatten bei ihrer Diskussion Funktechnik im Visier, bei der das Kabel nicht aufwendig über lange Strecken verlegt werden muss und sie deshalb auch sinnvoller und günstiger ist. Diese Variante wird aber zurzeit nicht gefördert.

„Wir müssen noch unsere Hausaufgaben machen“, sagte der Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling. Er hatte den Gemeinderäten die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt. Zum einen gebe es ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren, bei dem auch kleinere Telekommunikationsfirmen ins Boot geholt würden. Möglich ist auch die Installation von Richtfunk, wie sie in Waldheim bevorzugt wird, so Schilling. Zunächst sei es aber wichtig, die Förderung zu beantragen, damit sie nicht grundsätzlich verloren gehe. Außerdem hofft er, dass das Land seine Verantwortung gegenüber den Kommunen ernst nimmt, und die Förderung bis zur Umsetzung erhöht wird. „Die Gemeinden haben zurzeit mit dem Eigenausbau eine enorm hohe Belastung zu tragen. Hier muss sich noch etwas tun“, so Schilling.

Zur nächsten Sitzung wollen die Gemeinderäte einen Beschluss zum Förderantrag fassen. Bis zur Umsetzung wird es noch mehrere Monate dauern.

zur Startseite