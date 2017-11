Alternativen zu Globus werden diskutiert Die Verwaltung hat sich gegen den XXL-Markt ausgesprochen. Nun stimmen die Neustädter Ortsbeiräte ab – öffentlich.

Der Protest von Anwohnern und Händlern blieb nicht ohne Folgen. Die Stadtverwaltung hat sich mittlerweile gegen einen Globus-Markt am Alten Leipziger Bahnhof ausgesprochen. Sie bittet die Politik um Zustimmung für die Masterplan-Variante ohne den Handelsriesen. Stattdessen ist auf dem Areal Platz für Wohnungen, Kultur und Bildung geplant. Nun sollen zunächst die Neustädter Ortsbeiräte ihr Okay geben. In der kommenden Sitzung an diesem Montagabend ist der Masterplan Thema.

Das Problem: Zum einen ist Globus bereits Eigentümer des Areals. Allerdings zeigte sich das Unternehmen in der Vergangenheit bereit, auf einen geeigneten Alternativstandort auszuweichen. Nach einem solchen sind Globus und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain derzeit auf der Suche. Das zweite Problem: Zum Globus-Markt gibt es zwei unterschiedliche Beschlüsse. So hat der Stadtrat einerseits dem Bebauungsplan für den 8 000-Quadratmeter-Markt zugestimmt. Andererseits haben sich die Politiker gegen großflächiges Gewerbe in dem Gebiet ausgesprochen. Mit der Diskussion um den Masterplan soll nun eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung forciert werden. Nach den Neustädter sollen auch die Pieschener Ortsbeiräte sowie Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss ihr Votum abgeben. Letztlich liegt die Entscheidung beim Stadtrat.

Neben dem Masterplan für die Leipziger Vorstadt ist am Abend auch die Organisation der Bunten Republik Neustadt Thema. 2017 hatte es Probleme gegeben, weil das Straßenbauamt erstmals über die Anträge entschieden hatte. In einem Antrag fordern die Stadtratsfraktionen von Linken und Grünen künftig mehr Transparenz in der Anmeldepraxis. Auch die Sanierungen der 30. Grundschule sowie des Berufsschulzentrums Zeigner stehen auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Ortsamts auf der Hoyerswerdaer Straße 3 und ist öffentlich. (SZ/sh)

